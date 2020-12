Ascoli Piceno, emendamento per inserimento nei benefici a favore dell'area di crisi industriale

di Redazione Picenotime

sabato 19 dicembre 2020

Attraverso un apposito emendamento, è stata inserita anche l'area di crisi industriale complessa di Ascoli Piceno tra quelle che beneficeranno dello sgravio contributivo previsto per il Mezzogiorno dal disegno di legge di bilancio 2021.



"Ho lavorato assiduamente, soprattutto in quest’ultima settimana, per unire tutte le forze politiche del territorio e raggiungere questo importante obiettivo - ha commentato entusiasta il sindaco Marco Fioravanti -. Ciascuno ha messo da parte la propria casacca politica, lavorando sinergicamente per il bene di un territorio che non poteva subire un’altra mazzata dopo quella della crisi economica, del terremoto e dell’emergenza Covid. Escludere il Piceno dalle aree beneficiarie della “decontribuzione Sud” sarebbe stato un colpo devastante per l’economia delle nostre aree. Per questo mi sono attivamente impegnato nell’attività di coordinamento che ha coinvolto l’Onorevole proponente Claudio Mancini, gli onorevoli del territorio Roberto Cataldi, Rachele Silvestri e Lucia Albano e l’onorevole Paolo Tracassini. Ringrazio ciascuno di loro per aver lavorato all’inserimento dell'area di crisi industriale complessa tra quelle che beneficeranno di questi importanti sgravi contributivi, per il nostro territorio è un risultato molto importante a livello economico ma anche in ottica di attrazione di nuovi investitori e nuove aziende".