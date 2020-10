Coronavirus, Ministero Salute: “Impennata di nuovi casi positivi con altri 205 morti”

di Redazione Picenotime

mercoledì 28 ottobre 2020

Cresce ulteriormente il numero dei positivi al Coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore secondo il bollettino ufficiale del Ministero della Salute. Sono infatti 24.991 i nuovi contagiati (ieri 21.994) con altri 205 morti (ieri 221). I tamponi fatti sono stati 198.952. Rispetto a ieri i ricoveri in terapia intensiva sono aumentati di 125 unità (1536 il totale), quelli nei reparti ordinari sono 1026 in più. I maggiori incrementi di casi positivi in Lombardia (7558) e Piemonte (2827). Si registrano anche 3416 nuovi guariti.



