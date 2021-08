Quintana di Ascoli, tripudio rossonero con Gubbini. Porta Tufilla vince il Palio della Tradizione 2021

di Redazione Picenotime

E' festa a Porta Tufilla dove il cavaliere Massimo Gubbini si è aggiudicato l'attesissima Giostra della Tradizione 2021. Alla fine di una sfida combattuta fino all'ultima e decisiva tornata è stato il cavaliere rossonero a spuntarla sulla concorrenza ed a regalare al proprio sestiere il Palio realizzato dall'ascolano Emiliano Albani. Ad aprire gli assalti era stato il cavaliere della Piazzarola Nicholas Lionetti. Al termine della prima tornata però a piazzarsi subito davanti a tutti è stato Massimo Gubbini di Porta Tufilla con lo splendido tempo di 49,8 e tre centri stabilendo il nuovo record di tempo e di punteggio per la singola tornata. Ancora una volta la Giostra ha riservato colpi di scena per lo spettacolo e gli occhi degli spettatori presenti al Campo dei Giochi e collegati attraverso le dirette tv e social. Sfortunata la seconda tornata per Porta Romana con Lorenzo Melosso che perde la lancia dopo un assalto al moro, Lionetti per la Piazzarola incappa in 300 punti di penalità compromettendo così la sua Giostra dopo una bella tornata iniziale. Chicchini per il sestiere di Sant'Emidio chiude la tornata con un buon tempo e tre centri che lo posizionano al secondo posto dietro al cavaliere rossonero che ripete una tornata perfetta che gli vale il primo posto provvisorio. Nella terza e decisiva tornata è stato Massimo Gubbini su Trentino a prevalere su tutti mandando in estasi i propri sestieranti e regalando l'undicesimo palio al sestiere di Porta Tufilla. Ancora una volta la Quintana di Ascoli Piceno ha regalato spettacolo.

Questa la classifica finale:

1 - Porta Tufilla punti 2.084

2 - Porta Solesta punti 1.996

3 - Sant'Emidio punti 1.994

4 - Porta Maggiore punti 1.788

5 - Piazzarola punti 1.756

6 - Porta Romana punti 1.154