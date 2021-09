Ascoli Piceno, la Quintana sbarca in Sardegna per la rassegna internazionale “Sciampitta Tour”

di Redazione Picenotime

giovedì 09 settembre 2021

La Quintana sbarca in Sardegna per la 36esima edizione di ‘Sciampitta Tour’, la rassegna internazionale di espressioni popolari che da venerdì 10 a mercoledì 15 settembre si svolgerà a Quartu Sant’Elena. La delegazione della Quintana sarà composta da 22 elementi tra sbandieratori e musici, in rappresentanza dei sei Sestieri e del gruppo comunale. La rievocazione storica ascolana sarà così protagonista a questo festival, che richiama gruppi stranieri a tutto il mondo: ci saranno infatti numerose delegazioni dei Paesi dell’Est Europa, come Bulgaria, Romania e Ungheria, ma anche il ‘Gruppo Machapu’ con le sue musiche delle Ande, oltre naturalmente alle numerose rappresentanze sarde. Una grande occasione per portare la Quintana su un palcoscenico di prestigio e di respiro internazionale, per far conoscere al pubblico italiano e straniero le peculiarità e il fascino storico della rievocazione ascolana.

“Per noi – ha detto il sindaco Marco Fioravanti – si tratta di un appuntamento di grande rilievo: la delegazione della Quintana sarà infatti protagonista a questo importante festival del folklore, una vetrina che ci permetterà anche di intercettare possibili flussi turistici dai Paesi dell’Est europeo”. Cinque giorni di spettacoli per veicolare un messaggio di pace e fratellanza tra i popoli attraverso un’immersione nel mondo della cultura folkloristica, con l'allegria dei suoni, dei balli e dei canti a fare da filo conduttore. Massimo Massetti, presidente del Consiglio degli Anziani, ha aggiunto: “Siamo molto soddisfatti di poter prendere parte a ‘Sciampitta Tour’, dove saremo per cinque giorni. Porteremo la tradizione e tutta la ‘carica storica’ dei nostri musici e sbandieratori in questa rassegna di grande importanza, che mette al centro le espressioni popolari di popoli e luoghi diversi”. Per conoscere il programma è possibile visitare il sito www.sciampitta.com.