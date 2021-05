Coronavirus Marche, ulteriori diminuzione dei ricoveri. Rapporto vaccini ricevuti/somministrati oltre il 95%

di Redazione Picenotime

Secondo i dati comunicati dal Servizio Sanità della Regione Marche, sono 101.944 i casi positivi registrati in totale nelle Marche: 32.737 ad Ancona, 23.001 a Pesaro-Urbino, 20.958 a Macerata, 10.118 a Fermo e 11.118 ad Ascoli Piceno. A questi vanno aggiunte 4.012 unità provenienti da fuori regione. In totale i ricoverati sono 212 (-13 rispetto a ieri ), dei quali 176 nei reparti ordinari (-10 rispetto a ieri) e 36 in terapia intensiva (-3 rispetto a ieri) mentre si contano 18 persone dimesse dalle strutture sanitarie nelle ultime 24 ore. In tutto il territorio regionale il numero dei soggetti attualmente positivi è di 4.508 unità (-22 rispetto a ieri). Sono 8.309 le persone in isolamento domiciliare (5.878 asintomatiche e 2.431 sintomatiche), tra queste 106 operatori sanitari. Nella provincia di Ascoli si contano 1.436 persone in isolamento (1.206 asintomatiche e 230 sintomatiche), tra cui 21 operatori sanitari. E' salito a 94.432 il numero dei dimessi-guariti nelle Marche dall'inizio dell'emergenza.

Per quanto riguarda la campagna di vaccinazione nelle Marche, al momento sono state effettuate 800.882 somministrazioni su 842.210 dosi disponibili. Il rapporto tra le dosi distribuite su quelle consegnate è pari al 95,1%, valore che risulta essere il più alto a livello nazionale.



