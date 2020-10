Ascoli Piceno: presentato progetto “Macroregione Adriatica” con i governatori di Marche, Abruzzo e Molise

di Redazione Picenotime

Si è tenuto nel pomeriggio odierno l'evento "La Macroregione Adriatica-Un progetto di rilancio infrastrutturale, economico e sociale" organizzato dal Comune di Ascoli Piceno nel suggestivo scenario della Sala della Vittoria della Pinacoteca Civiva. Moderato dal presentatore Rai Massimiliano Ossini, il dibattito ha visto protagonisti il sindaco di Ascoli Marco Fioravanti ed i governatori di Marche, Abruzzo e Molise: Francesco Acquaroli, Marco Marsilio e Donato Toma.

Il progetto "Macroregione Adriatica", formalizzato con un documento firmato dai tre presidenti, dovrà in prima istanza focalizzare la propria attenzione sulla fondamentale tematica della ricostruzione post sisma. Una collaborazione tra territori per accelerare tutti gli iter e le procedure di ricostruzione pubblica e privata di quelle aree che, ancora oggi, vivono una situazione di totale emergenza. Misure necessarie per stimolare concretamente la rinascita delle comunità dell'entroterra, con tempestive operazioni di adeguamento, messa in sicurezza e ricostruzioni di edifici scolastici attraverso mezzi e risorse che favoriscano anche il miglioramento del benessere e della qualità della vità di quelle aree drammaticamente messe in ginocchio dal terremoto.

L'ambizioso progetto di rilancio socio-economico della Macroregione Adriatica non potrà inoltre prescindere da un implemento ed un rafforzamento infrastrutturale di tutta la dorsale costiera, per recuperare quello svantaggio accumulato negli ultimi anni in termini di collegamento con il resto d'Italia e per porre fine ad una grave situazione di isolamento infrastrutturale che ha conseguenze devastanti a livello turistico, economico e d'immagine per gli stessi territori, in particolare nelle aree interne.

Sarà prioritario il potenziamento della linea ferroviaria Adriatica, in quest'ottica i presidenti delle tre regioni si sono impegnati a collaborare non solo per la realizzazione della terza corsia lungo l'autostrada A14 ma anche per l'inserimento di una fermata del Piceno all'interno del nuovo progetto di Ferrovia ad Alta Velocità (che collegherà da Trieste a Taranto tutta la dorsale adriatica), con l'obiettivo comune di collegare i territori delle tre aree.

Il miglioramento infrastrutturale della Macroregione Adriatica non potrà inoltre prescindere dallo sviluppo dei collegamenti con Roma e con tutti i territori del Tirreno: per tale ragione i massimi rappresentanti di Marche, Abruzzo e Molise collaboreranno nel potenziamento infrastrutturale, sia su strada che su rotaie, dei due mari, Tirreno ed Adriatico. Una fondamentale comunione di intenti che dovrà portare nei prossimi mesi all'ideazione ed all'elaborazione di progetti concreti, cantierabili, esecutivi e definitivi, da realizzare nei modi e nei tempi previsti dal Recovery Fund, così da recepire quelle risorse che possano fattivamente contribuire a creare un nuovo modello socio-economico della Macroregione Adriatica.

