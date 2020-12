Ministero Salute, scende il tasso di positività. Sale ancora il numero dei decessi

di Redazione Picenotime

martedì 22 dicembre 2020

Sono 13.318 i positivi al coronavirus scoperti con 166.205 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, secondo i dati del Ministero della Salute. Le vittime sono 628. Ieri i nuovi casi erano stati 10.872, con 87,889 tamponi, 415 i morti. In totale i casi da inizio epidemia in Italia sono 1.977.370, le vittime 69.842. Il tasso di positività (rapporto positivi-test, compresi quelli ripetuti e di controllo) è del 8%, in sensibile discesa rispetto al valore del 12,3% registrato ieri (-4,3%).

Gli attualmente positivi sono 605.955 (-7.627) , i guariti e dimessi 1.301.573 (+20.315). Sul fronte delle terapie intensive si registrano 201 ingressi (+40 rispetto a ieri) mentre il totale dei ricoveri è stato di 2.687 unità (44 in meno di ieri). La regione con il maggior numero di nuovi casi giornalieri si conferma il Veneto (+ 3.082) davanti alla Lombardia che oggi ha fatto registrare 2278 nuovi positivi.









