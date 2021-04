Meteo, la situazione ad Ascoli e nelle Marche per Martedì 20 Aprile

di Redazione Picenotime

lunedì 19 aprile 2021

Ascoli Piceno

Ampi spazi di sereno nel corso delle ore mattutine, possibilità di temporali sparsi al pomeriggio; in serata le condizioni del tempo saranno stabili con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature comprese tra +3°C e +14°C.

Marche

Bel tempo nella mattinata con sole prevalente su gran parte della regione; al pomeriggio instabilità in aumento nelle zone interne con piogge e temporali sparsi, più asciutto lungo la costa. Fenomeni in esaurimento tra la sera e la notte.

Nazionale

AL NORD

Giornata caratterizzata da instabilità: al mattino cieli sereni o irregolarmente nuvolosi al nord-est. Peggiora al pomeriggio con precipitazioni sparse specie sui rilievi, più asciutto in pianura. In serata residue piogge e neve oltre i 1000-1300 metri sulle Alpi.

AL CENTRO

Mattinata caratterizzata da cieli per lo più sereni sulle regioni Tirreniche, qualche nube in più tra Marche e Abruzzo. Al pomeriggio attese precipitazioni su tutta la dorsale Appenninica e localmente sulle pianure di Toscana e Lazio. In serata fenomeni in esaurimento sull'Appennino, più asciutto in nottata.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino qualche precipitazione su Campania e Calabria, sereno o poco nuvoloso altrove. Instabilità pomeridiana su tutti i settori, più localizzata sulle Isole Maggiori. In serata avremo ancora piogge su Molise, Puglia e Basilicata in rapido esaurimento.

Temperature minime stazionarie o in calo, massime in aumento.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano