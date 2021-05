Covid Marche, ulteriore diminuzione ricoveri ordinari. Riaperto reparto Medicina dell'ospedale di Camerino

di Redazione Picenotime

Secondo i dati comunicati dal Servizio Sanità della Regione Marche, sono 100.660 i casi positivi registrati in totale nelle Marche: 32.531 ad Ancona, 22.537 a Pesaro-Urbino, 20.728 a Macerata, 10.027 a Fermo e 10.898 ad Ascoli Piceno. A questi vanno aggiunte 3.939 unità provenienti da fuori regione. In totale i ricoverati sono 328 (- 8 rispetto a ieri ), dei quali 278 nei reparti ordinari (-8 rispetto a ieri) e 50 in terapia intensiva (invariato rispetto a ieri) mentre si contano 21 persone dimesse dalle strutture sanitarie nelle ultime 24 ore. In tutto il territorio regionale il numero dei soggetti attualmente positivi è di 4.803 unità (-266 rispetto a ieri). Sono 9.790 le persone in isolamento domiciliare (6.619 asintomatiche e 3.171 sintomatiche), tra queste 130 operatori sanitari. Nella provincia di Ascoli si contano 1.479 persone in isolamento (1.204 asintomatiche e 275 sintomatiche), tra cui 20 operatori sanitari. E' salito a 92.869 il numero dei dimessi-guariti nelle Marche dall'inizio dell'emergenza.

È stato riaperto oggi il reparto di Medicina dell’Ospedale di Camerino, con 17 posti letto: due in più rispetto alla chiusura del novembre scorso, avvenuta per ospitare i malati di pandemia. “La progressiva riduzione dei ricoveri Covid, a seguito del contenimento dei contagi e alla massiccia campagna di vaccinazione in corso – evidenzia l’assessore alla Salute Filippo Saltamartini – ci consente la riapertura del reparto di Medicina dell'Ospedale di Camerino. Questa riapertura permette di conseguire due grandi vantaggi: restituire la medicina al territorio e, soprattutto, riportare il Pronto soccorso alla sua normale attività. L’impegno di tutta la comunità locale e regionale, per contrastare la diffusione del virus, ci consente di raggiungere questo traguardo che sembra impossibile fino a poche settimane fa”. Ora i pazienti Covid, ricoverati all’Ospedale di Camerino, sono ospitati nei piani di Chirurgia e Ortopedia: a breve, assicura l’assessore, verranno riattivati per garantire piena funzionalità alla struttura ospedaliera.





