Ascoli Piceno, programma e orari della terza edizione 'Street Food Festival' a Piazza Arringo

di Redazione Picenotime

venerdì 23 luglio 2021

Sale l’attesa per la 3° edizione dello ‘Street Food Festival’, appuntamento immancabile, che dal 22 al 25 Luglio animerà la città con musica, divertimento e cibo di ottima qualità nel centro di Ascoli Piceno.

L’associazione, da anni attiva nella promozione di eventi basati sulla cultura del buon cibo è già all’opera, e sta collaborando con l’Amministrazione Comunale per la realizzazione di un grande evento. Una manifestazione che si è ormai affermata come realtà di primo piano, in grado di trasformare Ascoli Piceno nella capitale del cibo di strada.

Orari Apertura Stand :

Giovedì: Ore 18:00 – 02:00

Venerdì Ore 18:00 – 02:00

Sabato: Ore 18:00 – 02:00

Domenica: Ore 18:00 – 00:00

Programma Musicale senza palco

Giovedì 22 Luglio - Musica dal vivo Ore 21:00

Venerdì 23 Luglio - RinoCantando - Musica Dal Vivo Ore 21:00

Sabato 24 Luglio - Funky Porcini – Musica dal vivo Ore 21:00

Domenica 25 Luglio - Dance to Dance – Musica dal Vivo Ore 21:00Associazione Culturale Gente di Strada Strada Prov. Le della Bonifica, 20 C.F 92062620445 P.I 02380220448 associazionegentedistrada@gmail.com ufficiostampagentedistrada@gmail.com





PRODOTTI E STAND

1) Carne – MI RANCHO

2) Scottona Marchigiana – Brothers Food

3) Pasticceria Siciliana – Immenso della Sicilia

4) Dolci del Mondo - Bubble Waffle

5) Cucina Calabrese - T.E.M.P Street Food

6) Cucina Pugliese - Puglia Street Food

7) Olive Ascolane - Mr Zocca

8) Arrosticini abruzzesi - Hard Lu Fock

9) Bombetta Pugliese – BooMbetta

10) Birra – Ceca e Tedesca

11) Minicrepes Olandesi – Dolci

12) Pesce Fritto – Quincoces

13) Pizza Fritta Napolitana

14) Piadineria Romagnola

15) Puglia Street Food





L’iniziativa, nasce in risposta alla attuale situazione, intenta a diventare un luogo di ritrovo che si estenderà anche ad altri tipi di arti performative, tra concerti, spettacoli teatrali, dj set e street food. In questi tempi di emergenza coronavirus in cui il distanziamento sociale va mantenuto anche dopo la ripartenza, tornare a vivere l’atmosfera del divertimento all’aperto potrebbe essere una soluzione per aggregarsi e rimanere in sicurezza. «Vogliamo che “sicurezza” sia la nostra parola d’ordine e il nostro punto di forza, siamo organizzati per garantire che i recenti provvedimenti in termini di sicurezza siano rispettati. Lo Street Food outdoor che richiede la disponibilità di un luogo ampio e spazioso, non sarà difficile con la nostra grinta e la nostra esperienza organizzarlo nel rispetto del distanziamento sociale».