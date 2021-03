Fermo, premiati gli studenti del concorso di disegno ''Sicurezza in Bicicletta''

di Redazione Picenotime

mercoledì 24 marzo 2021

Nel pomeriggio del 22 marzo - in collegamento sulla piattaforma zoom – si è svolta la premiazione del concorso di disegno “Sicurezza in Bicicletta” indetto dalla Provincia di Fermo in collaborazione con il Comitato Provinciale di Ascoli Piceno e Fermo della Federazione Ciclistica Italiana.

La Presidente della Provincia di Fermo, Moira Canigola, e il Presidente del Comitato Provinciale della FCI, Marco Lelli, hanno ricordato a tutti i presenti l’importanza di uno sport come il ciclismo che insegna la socializzazione, il rispetto dell’altro e delle regole. Un plauso particolare è andato agli studenti e ai loro insegnanti per l’elevato contenuto artistico ed educativo dei progetti presentati.

Complimenti agli elaborati dei ragazzi sono arrivati anche dai Dirigenti Scolastici Rita Di Persio dell’Omnicomprensivo di Amandola, Francesca Iormetti dell’ISC di Montegiorgio e Chiara Cudini dell’ISC di Montegranaro, intervenute alla premiazione, e dal Commissario Straordinario del Comune di Montegranaro, il Vice Prefetto Martino che, impossibilitato a partecipare per impegni precedente assunti, ha voluto mandare i suoi saluti ai presenti.

È toccato invece a Lino Secchi, Presidente del Consiglio regionale della FCI Marche, ai Sindaci Alberto Antognozzi di Grottazzolina, Paolo Casenove di Monte San Pietrangeli, Fabrizio Vergari di Santa Vittoria in Matenano, all’Assessore all’Istruzione Michela Vita di Montegiorgio e alla Dirigente Scolastica Chiara Cudini l’onore di consegnare i sei premi alle classi vincitrici.

Nel corso della premiazione i tanti studenti presenti, stimolati dal moderatore Andrea Braconi ed accompagnati dai loro genitori e dagli insegnanti, hanno presentato i loro disegni descrivendo sia la tecnica artistica utilizzata che il messaggio che hanno voluto portare.

Gli insegnanti che hanno collaborato al progetto, a cui sono andati i complimenti di tutti i presenti sono, Antonietta Quintili, Anna Maria Di Stefano, Silvia Sobrini e Antonella Beleggia dell’ISC di Montegiorgio, Alba Berducci dell’Omnicomprensivo di Amandola ed Eleonora Tanucci e Claudio Verducci dell’ISC di Montegranaro.

Gli elaborati presentati sono visibili sull’home page del sito della Provincia di Fermo.

Sei sono stati i premi assegnati che hanno visto le classi vincitrici tutte a parimerito:

Categoria I:

- classe 2 della scuola primaria di Santa Vittoria in Matenano con il disegno «IL PERICOLO INSEGUE L’AUDACE»;

- classe 3 della scuola primaria di Santa Vittoria in Matenano con il disegno «LE REGOLE IN GIOCO»;

Categoria II:

- classe 4 della scuola primaria di Santa Vittoria in Matenano con il disegno «PRENDERSI CURA PER CONOSCERE MEGLIO»;

- classe 5 scuola primaria di Santa Vittoria in Matenano con il disegno «LA LIBERTA' E' SINTONIA CON IL RISPETTO DELLE REGOLE»;

Categoria III:

· Premio Amicizia

- classe 3A della scuola media di Montegiorgio con il disegno «IL MONDO DELLA BICI»

- classe 3B della scuola media di Montegranaro con il disegno «LA SICUREZZA NELLE TUE MANI»

· Premio Artistico

- classe 3A della scuola media di Montegranaro con il disegno «RISPETTARE LE REGOLE NON E’ UN HOBBY»

- classe 3B della scuola media di Grottazzolina con i disegni “DISTRAZIONI SU DUE RUOTE e “SICUREZZA IN BICICLETTA”

- classe 3C della scuola media di Montegranaro con il disegno «NON RENDERE TRISTI GLI ANGELI»

· Premio Simpatia

- classe 3H scuola media di Monte San Pietrangeli con il disegno «IL CICLISTA-PEDONE

- classe 3D scuola media di Montegranaro con il disegno «IN BICI SICURI E FELICI»

- classe 3B scuola media di Montegiorgio con il disegno «BICI SICURA»

· Premio Regole

- classe 3A della scuola media di Grottazzolina con il disegno «COMPORTAMENTI CORRETTI IN STRADA/DISTANZIAMENTO E SICUREZZA IN STRADA

- classe 3C della scuola media di Montegiorgio con il disegno «BICI E SEGNALI STRADALI»

- classe 3E della scuola media di Montegranaro con il disegno «STARE AL SICURO DI NOTTE»