Camera Commercio Marche, torna in presenza il servizio Export Flying Desk anche ad Ascoli

di Redazione Picenotime

martedì 22 giugno 2021

Torna l'estate e torna per le PMI del territorio la possibilità di usufruire in presenza del servizio di Export Flying Desk presso le sedi di Ascoli, Fermo e Pesaro della Camera di Commercio delle Marche. Si tratta di uno sportello territoriale destinato a favorire l'internazionalizzazione delle imprese, animato da un professionista dedicato e presente.

Camera Marche si conferma punto di riferimento e collegamento per gli uffici di promozione settoriale ICE e per la sua rete di uffici all’estero,ed intende incrementare la sua collaborazione con l’Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione, supportando la preparazione delle PMI ai mercati internazionali, nell’ottica di dare concretezza ed operatività alle azioni promozionali all’estero. I servizi, erogati in presenza e on line, saranno portati gradualmente presso tutte e cinque le sedi territoriali dell'ente camerale. Ricerche di partner esteri, informazioni doganali, fiscali e valutarie, ricerche di mercato sono state rese dall'Export Flying Desk già nel 2020, seppur con le difficoltà della stagione dell'emergenza sanitaria ed economica, a circa 70 imprese marchigiane appartenenti ai settori di agroalimentare, arredamento, calzaturiero, meccanica strumentale plurisettoriale, pelletteria

"Il nostro impegno - dichiara il presidente Sabatini - è operare con sempre maggiore efficacia a sostegno delle imprese, specie le piccole e micro, che costituiscono l’ossatura del tessuto economico italiano, fatto evidentissimo nelle Marche. La preziosa collaborazione con ICE si salda alla serie di azioni di supporto erogate da Camera Marche tramite i suoi uffici promozione e le aziende speciali , facendo rete e sintesi tra i servizi ed informazioni erogate da Camera Marche e quelli offerti a livello centrale e governativo. Il tutto si rende particolarmente urgente e necessario in questo frangente così cruciale, in cui le imprese marchigiane, dopo aver pagato il conto presentato dai mesi di lockdown e chiuso il 2020 con dato export del -11,7% del 2020, si preparano alla ripresa che riaffiora nel dato del primo trimestre 2021 : un +3,3% che acquista particolare valore perché risultante dal raffronto con un trimestre, gennaio/marzo 2019, pre pandemico".

"Il ritorno in presenza dell’attività dell'Export Flying Desk Marche – ha sottolineato il presidente dell’Agenzia ICE, Carlo Ferro, - è un grande segnale verso la ripresa e un passo avanti verso una nuova normalità. Un riconoscimento del ruolo dell’export quale vettore e moltiplicatore di crescita per le piccole e medie imprese italiane e per i territori. Grazie alla collaborazione con la Camera di Commercio delle Marche, nostro partner locale, e alle condizioni sanitarie favorevoli, siamo ora in grado di riaprire questo canale di assistenza alle PMI per proiettare un maggior numero di imprese marchigiane sui mercati internazionali".

CLICCA QUI PER PRENOTARE IL SERVIZIO DI EXPORT FLYING DESK IN PRESENZA O DA REMOTO