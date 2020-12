Cna Picena, in arrivo i fondi di sostegno regionali per le piccole imprese

di Redazione pt

mercoledì 09 dicembre 2020

La Cna Picena informa le imprese. In arrivo i fondi di sostegno regionali per le piccole imprese. Giovedì 10 dicembre incontro pubblico online con gli esperti della Regione e del confidi regionale Uni.Co



Annunciata qualche settimana fa dalla Giunta regionale, ora c'è la disponibilità di un tesoretto di circa 17 milioni di euro che, grazie ad un assestamento di bilancio, è stato possibile destinare al sostegno del tessuto produttivo marchigiano. Il nome assegnato all’impianto di aiuti, “Pacchetto Covid”, potrebbe indurre a pensare tutt’altro ma andando ad approfondire contenuti e finalità, le azioni previste sembrano molto interessanti soprattutto per le micro e piccole imprese.

L'obiettivo è quello di attenuare l’impatto delle chiusure e delle sospensioni dovute agli ultimi decreti di contrasto all’emergenza epidemiologica e favorire la ripresa dell’attività produttiva in condizioni di sicurezza e migliore competitività, promuovendo nuovi investimenti.

Tre gli assi di intervento: lo scorrimento delle graduatorie di progetti approvati ma non finanziati sui fondi europei in grado di aiutare la ripresa produttiva ed occupazionale; 3 milioni di euro per rifinanziare la Legge regionale 13/2020 sull’accesso facilitato al credito; 7 milioni per contributi forfettari in forma semplificata per circa 10mila tra micro e piccole imprese alle prese con considerevoli cali di fatturato.

Per illustrare l’impianto di aiuti, le Cna di Macerata, Fermo e Ascoli Piceno, hanno chiesto la disponibilità agli stessi referenti della Regione Marche ed agli esperti del confidi regionale Uni.Co., di partecipare ad un incontro pubblico on-line in programma domani, giovedì 10 dicembre, alle ore 17. Il link per partecipare in diretta all’incontro è disponibile sul sito della Cna Picena - http://www.cnapicena.it/?p=17298