Federfarma Marche, pochi giorni per test seriologico nelle farmacie

di redazione picenotime

venerdì 27 novembre 2020

Andrea Avitabile, come presidente della struttura che coordina le farmacie marchigiane, segnala che "purtroppo l’enorme ed anomala richiesta di vaccino antinfluenzale in questo anno tragicamente segnato dal Covid ha fatto si che nelle nostre farmacie non è arrivata neanche una dose". Da ricordare che l’anno scorso le farmacie delle Marche avevano potuto assicurare alla clientela almeno 20-25 mila dosi, che quest’anno sono totalmente mancate pure se la Conferenza Stato – Regioni aveva suggerito di riservare alle farmacie almeno un piccolo quantitativo, pur considerando la grande richiesta di vaccini da parte delle Regioni che hanno intensificato le campagne vaccinali per la popolazione specie nelle fasce a rischio. Avitabile è immediato nel dire “la prima metà di dicembre è l’orizzonte temporale massimo per avere il vaccino” ed il suo tono di voce si attenua come la speranza di poter disporre delle dosi richieste dalla clientela, “quella fascia della popolazione che non rientra nelle categorie a rischio, persone che operano nella società e vogliono essere protette”.

Dal vaccino al test sierologico per il Covid 19 il passo è breve: Avitabile conferma che “l’accordo con la Regione è stato definito, sarà operativo in pochi giorni per far si che nelle farmacie che vorranno aderire sarà possibile effettuare il test sierologico utile per tranquillizzarsi in un momento di generali preoccupazioni per il contagio da Covid 19“.

“Anche in questa occasione le farmacie marchigiane confermano la loro attenzione ai problemi reali della popolazione – precisa Avitabile –, con questa nuova proposta operativa ci avviamo a implementare e valorizzare la farmacia dei servizi che anche nelle Marche dovrà essere sperimentata per dimostrare una crescente vicinanza alle popolazione, specie in aree scarsamente servite dalle strutture ospedaliere, dove il farmacista è spesso unico riferimento di professionalità ed umanità“.