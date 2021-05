“Uomini e donne con un’Italia da ricostruire”, giovani imprenditori Cna Picena rinnovano gruppo di lavoro

di Redazione Picenotime

mercoledì 26 maggio 2021

Le esigenze e le aspettative dei giovani imprenditori. Le esperienze innovative ma anche i rischi di affidare il futuro della propria impresa a persone sbagliate. Sono stati questi alcuni dei temi trattati nell'incontro online con cui la Cna di Ascoli Piceno ha rinnovato il gruppo di lavoro dei Giovani imprenditori. "Partendo dal manifesto di noi giovani imprenditori che contiene quelle che sono le esigenze delle giovani imprese - commenta Selene Re, riconfermata presidente dei Giovani imprenditori del Piceno - scaturiscono richieste politiche e operative per facilitare l’avvio e lo sviluppo di impresa ai Giovani. Questo in qualsivoglia contesto ma con maggiore forza e urgenza in regime di pandemia. Situazione che imprime forza e importanza maggiore alla comunicazione in generale e quella social in particolare".

Dopo i saluti del presidente territoriale della Cna Picena, Luigi Passaretti e del Presidente della Camera di Commercio delle Marche, Gino Sabatini, fra gli altri interventi quello di Massimo Capriotti, direttore provinciale del confidi Uni.co: "Lavoriamo affinché il sistema del credito dia fiducia alle idee dei giovani imprenditori. Idee che, ovviamente, non hanno una pregressa base economica in quanto quello che sarà dovrà per forza di cose avvenire in future. Da qui il nostro impegno per dare alle strat-up un senso e un quadro anche di quello che è il mercato e quindi la speranza di fatturato".

A seguire gli interventi di Leonardo Mezzabotta, presidente regionale dei Giovani imprenditori Cna, l'avvocato Francesco Palma che ha illustrato opportunità ma anche rischi che una giovane impresa può incontrare utilizzando la rete e le nuove tecnologie. Quindi Daniele Salvi, del Team Cna per il post-sisma: "Nel momento in cui parliamo di ricostruzione non dobbiamo intenderla solo come quella di riedificare ciò che è stato distrutto ma anche come la ricostruzione di una nuova generazione che prende in mano il futuro. Questo significa seria e concreta politica di sviluppo". E a chiudere Laura Cipollone, coordinatrice nazionale dei giovani imprenditori della Cna e Marco Vicentini, presidente nazionale dei Giovani imprenditori.

"L’intento è quello di dare a chi ha già Partita Iva o la vuole aprire un punto di riferimento sul territorio - aggiunge Monica Fagnani, responsabile dei Giovani imprenditori per la Cna Territoriale - e far si che si rivolgano a noi per servizi, dubbi o confronti".

"All'incontro sul web - conclude Francesco Balloni, direttore della Cna di Ascoli Piceno - hanno parlato diversi membri del nostro gruppo giovani, proprio perché ognuno di loro fa parte di un settore diverso ma ha tante problematiche comuni con gli altri. Dal credito, ancora troppo rigido per loro, al passaggio generazionale. Ma anche al nuovo modo di fare impresa, meglio se in modo green, senza tralasciare la formazione. Ovvero tanti temi fondamentali per prepararsi al futuro".