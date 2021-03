Grottammare, piazza Fazzini al buio per ''M’illumino di meno''

di Redazione Picenotime

mercoledì 24 marzo 2021

Azioni simboliche e attività concrete, c’è più di un’occasione a Grottammare per riflettere sul risparmio energetico. L’Amministrazione comunale, infatti, ha aderito a M’illumino di meno 2021 di Radio2 Rai e all’Hearth Hour promossa dal WWF, con un programma di iniziative che punta a valorizzare l’impegno di tanti nei confronti dell’ambiente, della sostenibilità e delle buone pratiche.



In entrambe le circostanze, verranno spente le luci di piazza Fazzini, per un’ora, nelle serate di venerdì 27 e sabato 28 marzo. Coinvolti nelle iniziative le scuole e il distretto di economia civile Civico Verde Grottammare di Legambiente.

M’illumino di Meno è la Giornata del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili lanciata dal programma Caterpillar e Radio2 nel 2005: l’edizione 2021 torna venerdì 26 marzo ed è dedicata al “Salto di Specie”, l'evoluzione ecologica necessaria per uscire migliori dalla pandemia, con l’obiettivo di raccontare i “salti” già fatti e quelli in programma: dalla mobilità all'abitare, dall'alimentazione all'economia circolare.

Oltre all’invito di cenare a lume di candela, amplificando in ogni casa il valore simbolico dello spegnimento delle luci in piazza Fazzini, compatibilmente con la riapertura delle scuole sono previste attività con gli studenti, in collaborazione con il Civico Verde Grottammare quale uno dei Ri-Hub promossi dal progetto ECCO (Economie Circolari di Comunità) per la rigenerazione ambientale, sociale e culturale.

"M'illumino di meno" si avvale dell'Alto Patrocinio del Parlamento Europeo e della Presidenza della Repubblica, nonché delle adesioni di Senato della Repubblica e Camera dei Deputati. L’iniziativa è in linea con i principi del Patto dei Sindaci – verso il quale il comune di Grottammare si è impegnato nel 2019 -, che è il principale movimento promosso dall'Unione Europea in cui sono coinvolte quelle autorità locali e regionali impegnate ad aumentare l’efficienza energetica e l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili nei loro territori.

“Aderiamo alla diciassettesima edizione di ‘M’illumino di meno’ con convinzione - dichiara l’assessore alla Sostenibilità, Alessandra Biocca -. Spegnere le luci per una manciata di minuti non costa molto ma fa davvero bene al pianeta ed è un modo evidente per sottoporre all’attenzione di tutti l’importanza che riveste il rispetto per la natura, per il nostro pianeta, per l’ambiente, per la biodiversità. Invito tutta la città a sposare questa iniziativa con un piccolo gesto per l’ambiente che ci ospita e che dobbiamo tutelare. L'Amministrazione comunale, inoltre, aderisce a ‘L'ora della terra’ una forma di mobilitazione globale su iniziativa del WWF che, partendo dal gesto simbolico di spegnere le luci per un’ora, unisce cittadini, istituzioni e imprese nella comune volontà di dare al mondo un futuro sostenibile e vincere la sfida del cambiamento climatico perché insieme si può fare una grande differenza”.