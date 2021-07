Ti racconto l'Italia: anche nelle Marche l'iniziativa creativa della community di TikTok

di Redazione Picenotime

martedì 13 luglio 2021

La campagna TikTok #tiraccontolitalia, sviluppata con l’obiettivo di valorizzare le tante realtà e culture locali dell'Italia - dalle tradizioni alle nuove tendenze, tra dialetti, moda, musica, cucina, luoghi e aneddoti regionali - arriva all'undicesima tappa: le Marche, terra sinuosa grazie alle sue celebri colline che rievocano storia e letteratura, contraddistinta da spiagge incontaminate, storici borghi arroccati e tradizioni culinarie.



La community racconta aneddoti, storie, luoghi del cuore, modi di dire e tradizioni culinarie attraverso gli hashtag #tiraccontolitalia, #TikTokMarche.

Ti Racconto l'Italia mette al centro, la creatività dei Creator e la varietà dei loro contenuti raccontati con un nuovo linguaggio comunicativo fatto di video brevi, da 15 a 60 secondi, che hanno reso TikTok parte dell’evoluzione della cultura contemporanea, un luogo ricco di stimoli e creatività dove poter ascoltare, imparare ed esprimersi in maniera autentica.

La community marchigiana su TikTok

TikTok è una piattaforma per tutti (dai 13 anni in su) e vanta una community eterogenea per interessi, età e contenuti. All'interno della community marchigiana troviamo, ad esempio, chi si diletta in mille parodie per ridere e far ridere la community come Melissa Massetti (@melissamassettimm), che è riuscita in poco tempo a conquistare milioni di follower che si sono innamorati della sua ironia. C'è anche chi invece utilizza la piattaforma per condividere le proprie conoscenze come Camilla Bruni (@unacamillacontemporanea), appassionata di arte in tutte le sue forme che su TikTok parla nello specifico di arte contemporanea, oppure Federico Fontana (@fedifontana), che condivide la sua musica e tante curiosità su diversi argomenti. Per chi invece ama dilettarsi in cucina e vuole imparare a fare la pasta fatta a mano, non può assolutamente perdersi i video di Sfoglina Simonetta (@sfoglinasimonetta).

Una costa paradisiaca e un entroterra da scoprire: le Marche su TikTok si mostrano con tutto il loro fascino

Le Marche sono da scoprire seguendo il dolce sali scendi delle sue celebri e bellissime (oltre che decantate) colline. È qui che si celano borghi arroccati in cui rivivono le tradizioni del passato e il tempo sembra essersi fermato. Come Offida, uno dei Borghi più Belli d'Italia, celebre per la tradizione del merletto e per le sue architetture; ma anche di Grottammare, la Perla dell'Adriatico nella Riviera delle palme, il cui borgo antico e nucleo storico è ancorato sulla collina in un vortice di vicoli acciottolati. Tappa imperdibile, il borgo di Paolo e Francesca, Gradara: qui storia e letteratura si fondono in atmosfere magiche. Imperdibile su TikTok anche il racconto di Recanati, città dell'Infinito, in cui tutto riporta alla vita e ai testi di Giacomo Leopardi. Inoltre, da non tralasciare anche il Tempio del Valadier - costruito all'interno di una grotta, e la città sotterranea di Camerano - due tappe insolite e bellissime.

Natura e paesaggi verdi quelli che si possono ammirare nel Parco Nazionale dei Monti Sibillini ma anche dal Monte Nerone attraverso il sentiero panoramico da Pianello. Paesaggio marziano quello delle Lame Rosse, un bellissimo canyon di roccia erosa vicino al Lago di Fiastra raccontato dall'ambassador di Ti Racconto l'Italia Giovanni Arena. La sensazione è proprio quella di stare su un altro pianeta.

Infine, ma non per importanza, le spiagge di sassi o sabbia bianca finissima lambita da acque cristalline. Urbani, Numana, e la Spiaggia delle Due Sorelle - sottilissima striscia di sabbia a ridosso della scogliera a picco raggiungibile via mare o tramite un tortuoso sentiero.

Pausa culinaria con la crescia marchigiana: parente stretta della piadina romagnola, ha tradizioni nobili essendo una specialità apprezzata già alla corte dei duchi di Urbino nel XV secolo. Gustosa e saporita, da mangiare da sola o con affettati e formaggi.

La colonna sonora

Come in tutti i viaggi più belli, anche #tiraccontolitalia ha la sua colonna sonora: per ispirare le creazioni di video è disponibile in app la Playlist Ti Racconto l'Italia a cui si aggiunge la playlist dedicata #TikTokMarche. Racchiusi nella playlist brani per diverse emozioni e stati d'animo che i paesaggi della regione suscitano: da "Stavo pensando a te" di Fabri Fibra a "Back to Life" di Giovanni Allevi, da "Verdicchio marchigiano" dell'Orchestra Mario Ricciardi a "La canzone del pane" de I Camillas

L'evoluzione di TikTok

La valorizzazione della cultura locale e l’integrazione con il territorio sono stati gli elementi che hanno permesso a TikTok di creare fin da subito un forte legame con la community, stimolandola a esprimere la propria creatività in tutte le forme possibili: dalla musica alla comicità, dallo sport alla recitazione, dalla moda alla cucina e alla cultura. La varietà dei contenuti presenti in piattaforma mostra come TikTok, in meno di tre anni, sia diventato un luogo centrale per le tendenze sociali e culturali, ha stimolato nuove modalità di intrattenimento, ma anche di fruizione e condivisione di diverse forme di conoscenza e talento - come il filone di contenuti educativi raccolti sotto l'hashtag #ImparaConTikTok con cui apprendere divertendosi che ha superato 15 miliardi di visualizzazioni.

#tiraccontolitalia: il viaggio nelle culture regionali su TikTok

Il progetto, partito ufficialmente il 19 aprile, durerà 5 mesi, toccando di settimana in settimana tutte le regioni italiane, per sottolineare il legame profondo che, in meno di tre anni, la piattaforma ha creato con la cultura e la realtà italiana. Tra i protagonisti anche i quattro ambassador, che accompagneranno il racconto dell'Italia con storie e curiosità legate alla loro regione e non solo. Martina Socrate (@martinasocrate), giovane ventiduenne da 1.1M di follower, creerà delle video-pillole con storie locali; Diletta Secco (@dilettasecco), porterà gli utenti con lei in cucina alla scoperta delle ricette più rappresentative; Giovanni Arena (@gioanniarena_), creator venticinquenne con la passione per i viaggi racconterà ai suoi follower come viaggiare low cost nel Bel Paese; infine, Nicolò Balini, meglio conosciuto come Human Safari (@humansafari), farà scoprire luoghi e storie meno conosciute delle regioni.

Tutti potranno raccontare e scoprire le bellezze delle regioni italiane attraverso l'hashtag #tiraccontolitalia a cui si aggiungeranno nelle successive settimane hashtag dedicati alle singole regioni.

Per continuare a promuovere e valorizzare il talento narrativo, la campagna sarà accompagnata dal concorso "Ti Racconto l'Italia", promosso da TikTok in collaborazione con Nikon. Gli utenti che utilizzeranno l'hashtag ufficiale #tiraccontolitalia e il relativo hashtag regionale (#TikTok + regione), potranno vincere un Nikon Z50 Video Vlogger Kit. Una giuria d'eccezione composta da TikTok, il produttore discografico Gabry Ponte e un rappresentante di Nikon, decreterà il vincitore mensile .

TikTok

TikTok è la destinazione leader per i video brevi da dispositivi mobili. La nostra mission è ispirare la creatività e portare allegria. TikTok ha sedi in tutto il mondo, tra cui Los Angeles, New York, Londra, Parigi, Berlino, Dubai, Mumbai, Singapore, Jakarta, Seoul e Tokyo. http://www.tiktok.com

Parte oggi #tiraccontolitalia, la campagna su TikTok sviluppata con l’obiettivo di valorizzare le tante realtà e culture locali dell'Italia dalle tradizioni alle nuove tendenze, tra dialetti, moda, musica, cucina, luoghi e aneddoti regionali. Un viaggio lungo 5 mesi che, di settimana in settimana toccherà tutte le regioni, alla scoperta dell'Italia vista e raccontata dalla Community sempre più ampia ed eterogenea.

Al centro, la creatività dei Creator e la varietà dei loro contenuti raccontati con un nuovo linguaggio comunicativo fatto di video brevi, da 15 a 60 secondi, che hanno reso TikTok parte dell’evoluzione della cultura contemporanea, un luogo ricco di stimoli e creatività dove poter ascoltare, imparare ed esprimersi in maniera autentica.

Tutti potranno raccontare e scoprire le bellezze delle regioni italiane attraverso l’hashtag #tiraccontolitalia a cui si aggiungeranno nelle prossime 20 settimane hashtag dedicati alle singole regioni – la prima in ordine cronologico sarà la Campania con #TikTokCampania.

“Con #tiraccontolitalia vogliamo celebrare l’Italia attraverso le storie e i video brevi della community, con la quale in meno di tre anni siamo riusciti a costruire un forte legame. Sono i nostri creator e i contenuti che creano a rendere TikTok un luogo unico: creativo, inclusivo e autentico. È un’occasione per avvicinarci maggiormente alle singole realtà, sostenendo i talenti ed esaltando, al contempo, quello che rende TikTok una piattaforma sempre più italiana, fondata sulla creatività condivisa.” - ha commentato Normanno Pisani, Head of Content&Partnerships Italy.

Il progetto avrà tra i protagonisti quattro ambassador, che accompagneranno il racconto dell'Italia con storie e curiosità legate alla loro regione e non solo. Martina Socrate (@martinasocrate), giovane ventiduenne da 1.1M di follower, creerà delle video-pillole con storie locali; Diletta Secco (@dilettasecco), porterà gli utenti con lei in cucina alla scoperta delle ricette più rappresentative; Giovanni Arena (@gioanniarena_), creator venticinquenne con la passione per i viaggi racconterà ai suoi follower come viaggiare low cost nel Bel Paese; infine, Nicolò Balini, meglio conosciuto come Human Safari (@humansafari), farà scoprire luoghi e storie meno conosciute delle regioni.

Come in tutti i viaggi più belli, anche #tiraccontolitalia ha la sua colonna sonora. Per ispirare le creazioni di video è disponibile in app la Playlist Ti Racconto l'Italia con una selezione dei successi più belli della storia della musica italiana. Da O Sole Mio ad Azzurro, da Splendida Giornata e Mambo Italiano, il viaggio attraverso l'Italia è anche musicale.