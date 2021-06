Estate 2021: FlixBus collega 100 mete di mare in tutta Italia, sono 10 nelle Marche

di Redazione Picenotime

giovedì 17 giugno 2021

A pochi giorni dall’inizio dell’estate, FlixBus inaugura nuovi collegamenti in autobus in tutta Italia, riservando un’attenzione particolare alle località di mare con l’obiettivo di garantire un servizio sempre più efficiente e capillare per spostarsi lungo le coste del Paese in modo pratico ed economico, e contribuire così alla ripartenza del settore turistico.

Salgono così a 100 le località marittime raggiungibili a bordo degli autobus verdi in Italia, per un totale di 300 destinazioni collegate dalla rete nazionale di FlixBus.

Con questo massiccio potenziamento della rete, che coinvolge anche molti piccoli centri – con il 40% delle fermate ubicate in comuni con meno di 20.000 abitanti – FlixBus intende offrirsi come soluzione di viaggio preferenziale per spostarsi sul territorio nazionale, in linea con il quadro, tratteggiato da Istat, di un turismo sempre più domestico.

Secondo un’indagine pubblicata il 14 giugno dall’istituto di statistica, infatti, questa estate più di 9 Italiani su 10 trascorreranno le vacanze in Italia, 6 su 10 fuori regione.

La società continua inoltre ad ampliare le rotte internazionali per favorire l’arrivo di nuovi visitatori dall’estero e, al tempo stesso, consentire ai viaggiatori italiani di spostarsi facilmente in Europa.

«Crediamo fortemente che le eccellenze del nostro Paese, se adeguatamente valorizzate, possano rappresentare un eccezionale volano di rilancio per la sua economia. Per questo, continueremo a potenziare i collegamenti con i grandi, medi e piccoli centri italiani per consentire a sempre più persone di accedere con facilità al nostro patrimonio turistico, adattando la pianificazione di volta in volta sulla base delle loro esigenze», ha affermato Andrea Incondi, Managing Director di FlixBus Italia. «Ora, in particolare, a fronte della forte domanda registrata verso le destinazioni balneari, potenziamo i collegamenti con le aree costiere, con l’augurio di poter contribuire a far conoscere a sempre più visitatori le nostre spiagge e il nostro mare».

Adriatico: da Jesolo a Santa Maria di Leuca, fra mete della movida e Bandiere Blu

· In Veneto , saranno garantite per l’intera stagione connessioni dirette fra Lido di Jesolo e Trento, Bolzano e sei città in Germania, tra cui Monaco di Baviera, Stoccarda e Francoforte, in linea con il prestigio turistico storicamente accordato dai bagnanti tedeschi alla laguna veneta.

· In Romagna , sono 10 le destinazioni di mare interessate dalla rete FlixBus: oltre che a Rimini, collegata con circa 50 città in Italia, Svizzera e Germania e raggiungibile sia in centro che presso le località di Marebello, Rivazzurra e Miramare, gli autobus verdi fermeranno anche a Porto Garibaldi, Lido di Classe, Lido di Spina, Milano Marittima, Cervia, Cesenatico, Riccione, Cattolica e Misano Adriatico, garantendo un’elevata frequenza sui collegamenti con molte fra le principali città del nord, centro e sud Italia.

· Anche nelle Marche , FlixBus raggiunge ben 10 località balneari: da Pesaro a Porto d’Ascoli, passando per Porto Recanati, Civitanova Marche, Porto Sant’Elpidio, Porto San Giorgio, Pedaso, Cupra Marittima, Grottammare e San Benedetto del Tronto, il litorale potrà giovare tutta l’estate di nuovi arrivi da un gran numero di regioni italiane, dalla Lombardia alla Sicilia.

· Sono 10 anche le mete di mare collegate in Abruzzo : oltre a Pescara, che grazie alle tratte attive con oltre 50 città in Italia, Svizzera e Germania, si offre anche come snodo privilegiato di interscambio per i visitatori esteri, FlixBus collega anche Martinsicuro, Villa Rosa, Alba Adriatica, Giulianova, Roseto degli Abruzzi, Montesilvano, Ortona, Vasto e San Salvo.

· In Molise , è su Termoli che si focalizza FlixBus nell’ambito del piano per la valorizzazione dei litorali italiani. Gli autobus verdi collegano la città con ben 40 centri del Paese, facendone una meta ideale non solo per i visitatori in arrivo dalle regioni vicine, come Abruzzo, Lazio, Puglia e Campania, ma anche per quelli che partono da quelle più distanti, come Piemonte e Sicilia.

· Da sempre area strategica per FlixBus in virtù del suo appeal turistico, la Puglia assisterà nelle prossime settimane a un aumento delle rotte attive su entrambe le coste. Sul versante adriatico, da fine giugno Cagnano Varano si aggiungerà a Lesina, Rodi, Peschici, Vieste e Manfredonia tra le mete collegate nel Gargano, mentre Santa Maria di Leuca si affiancherà a Otranto in Salento. Inoltre, FlixBus debutterà a Margherita di Savoia e potenzierà le tratte operative con Polignano a Mare, Monopoli, Fasano, Ostuni, Molfetta, Bisceglie e Barletta.

Ionio e Sicilia: da Gallipoli a Taormina, tutte le destinazioni collegate

· Anche sul versante ionico, la Puglia assisterà, con l’arrivo dell’estate, al potenziamento dei collegamenti con le altre regioni: a beneficiarne saranno, precisamente, Gallipoli, Ugento, Nardò e Porto Cesareo. Anche Lecce e Taranto vedranno crescere il numero di citta collegate, offrendosi come nodi strategici di interconnessione per raggiungere molte altre destinazioni.

· In Basilicata , saranno incrementati invece i collegamenti con Policoro, connessa con svariate città in Puglia, Calabria, Sicilia e nel centro-nord Italia, e perfino con alcuni importanti centri in Germania come Monaco di Baviera e Francoforte, con la possibilità, per il territorio, di accogliere un numero sempre maggiore di turisti esteri e acquisire prestigio internazionale.

· In Calabria , saranno raggiungibili, solo sul litorale ionico, oltre 20 destinazioni balneari da Trebisacce fino a Catanzaro, passando per località di richiamo come Sibari, Schiavonea, Cirò Marina e Isola di Capo Rizzuto. Anche in questo caso saranno operative non solo tratte con i principali centri italiani, ma anche con importanti destinazioni internazionali.

· Il potenziamento dei collegamenti con le destinazioni balneari italiane interessa anche la Sicilia , dove a Taormina si aggiungono, fra le mete raggiunte da FlixBus, cinque località rinomate della costa meridionale dell’isola, Mazara del Vallo, Menfi, Montallegro, Siculiana e Porto Empedocle, tutte comodamente raggiungibili da Roma, oltre che dalla Calabria.

Tirreno e Mar Ligure: da Ventimiglia a Palmi gli autobus verdi conquistano il litorale

· In Liguria , saranno innanzitutto incrementate le tratte attive fra la Riviera dei Fiori e l’Italia e l’estero: oltre alle rotte operative tra Ventimiglia e Sanremo e grandi città del nord Italia, come Torino, Milano e Venezia, saranno potenziati i collegamenti tra Sanremo e importanti città francesi e svizzere come Nizza, Marsiglia e Ginevra. Allo stesso tempo, Genova, Imperia, La Spezia e Savona si confermeranno nodi di interscambio per i bagnanti diretti nelle località più note di Ponente e Levante, grazie all’incremento dei collegamenti domestici e internazionali.

· Un’importante estensione della rete FlixBus riguarda anche la Toscana , con l’ingresso, nel network degli autobus verdi, di cinque località in Maremma: da Marina di Bibbona a Grosseto, passando per Castagneto Carducci, San Vincenzo e Follonica, la società collega un tratto di costa di forte richiamo per il turismo, consolidando la sua presenza sul territorio regionale.

· In Campania , il piano di FlixBus per la valorizzazione delle coste italiane si concentra sulla Penisola Sorrentina, con l’inaugurazione di cinque nuove fermate a Castellammare di Stabia, Vico Equense, Meta, Piano di Sorrento e Sant’Agnello, che si affiancano a Sorrento tra le mete collegate nell’area e a Paestum e Agropoli tra quelle connesse lungo il litorale campano.

· Come sul versante ionico, anche su quello tirrenico la Calabria si conferma una delle regioni in assoluto più interessate dal potenziamento di rete di FlixBus per l’estate 2021. A Pizzo, Gioia Tauro e Palmi si aggiungono infatti Tortora, Scalea, Santa Maria del Cedro, Diamante, Belvedere Marittimo, Cetraro Marina, Guardia Piemontese, Paola, Fuscaldo e Amantea.

All’estero: verso le spiagge di Francia Meridionale, Croazia e Barcellona

In contemporanea con l’estensione della rete nazionale a un numero sempre maggiore di località turistiche, FlixBus continua a perseguire anche l’obiettivo di offrire un servizio di mobilità pratico e conveniente a chi trascorrerà le proprie vacanze all’estero, ampliando i collegamenti con mete marittime di prestigio internazionale nei Paesi vicini.

In particolare, la società potenzia i collegamenti con la Francia Meridionale , dove a Nizza, Cannes Marsiglia, Tolone, Aix-en-Provence, Montpellier e Perpignan si aggiungono Antibes e Fréjus. In Catalogna , restano attivi i collegamenti fra Barcellona e Girona e molte delle maggiori città del centro-nord, mentre dal nord-est è possibile arrivare a Pola, Zara, Sibenico e Spalato in Croazia .

Sicurezza a bordo: tutte le misure messe in atto da FlixBus

Per tutelare la salute dei passeggeri e del personale di bordo, e garantire così a tutti una piacevole esperienza di viaggio, FlixBus ha implementato un esaustivo protocollo di sicurezza: tra le misure implementate, si possono citare la sanificazione degli autobus al termine di ogni corsa, l’obbligo di mascherina per l’intera durata del viaggio e nelle fasi di imbarco e di sbarco e la misurazione della temperatura e il controllo touch-less di biglietti e documenti al momento del check-in.

Una panoramica completa delle misure di tutela della salute implementate da FlixBus è visibile CLICCANDO QUI.