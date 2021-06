Bim Tronto, Pupun F.F.Festival primo in Italia per ''Borghi in Festival'' del Mic

di Redazione Picenotime

sabato 05 giugno 2021

"Un risultato che ci riempie di orgoglio. Primi in tutta Italia su 643 progetti presentati per il bando del Mic "Borghi in Festival" e tra 8 progetti finanziati con punteggio 100/100. Il nostro progetto Pupun F.F.Festival - Filiere Futuro Festival del Piceno vede come capofila il Comune di Comunanza, in rete con altri 6 comuni del Piceno: Acquasanta Terme, Castignano, Montegallo, Palmiano, Roccafluvione e Rotella". A dichiararlo in una nota ufficiale sono i rappresentanti del Bim Tronto che si è unito nell'occasione ad una compagine di partenariato importante: Fondazione Carisap, Symbola, Unicam, Form, Mac e Pop Studio, Appennino Up, Bottega del Terzo Settore, Esco BIM, Opera e Casa Asterione. Il progetto vale 327mila euro, di cui 250mila finanziati dal Ministero e 77mila dal Bim Tronto, Fondazione Carisap ed Esco Bim.

"Il MIC ha riconosciuto la grande valenza di una visione del territorio, portata avanti dal Bim Tronto in questi ultimi anni, che mette in rete comunità e luoghi attraverso progettualità di filiera, tra cultura, turismo ed economia circolare. Un lavoro faticoso ma convinto che oggi comincia a dare i suoi primi, fondamentali, risultati riconosciuti in tutta Italia. Il Piceno primo su tutti sarà al centro di un festival che mescola residenze artistiche, eventi, saper fare, scoperta del territorio e inclusione - si legge ancora nella nota -. Un traguardo fondamentale per un territorio forte che sta emergendo con grandissime progettualità sulla cultura, il turismo e l'ambiente grazie anche al progetto di destinazione turistica Mete Picene. Orgogliosi ed emozionati di rappresentare le Marche in tutta Italia, tenendo conto anche del grande lavoro che la Regione Marche sta concentrando sulla valorizzazione dei borghi. Grazie alla grande squadra che ha lavorato per questo risultato strabiliante e grazie, in particolare, a Marchingegno per la progettazione e il supporto tecnico".