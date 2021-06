Marche, Green Pass: Consumerismo lancia in regione l’allarme truffe su whatsapp

di Redazione Picenotime

giovedì 24 giugno 2021

L’associazione dei consumatori Consumerismo No Profit lancia oggi nelle Marche l’allarme truffe sul “Green Pass”, la certificazione verde COVID-19 per agevolare la libera circolazione in sicurezza dei cittadini nell'Unione europea.



In questi giorni numerosi cittadini delle Marche stanno ricevendo messaggi WhatsApp ed e-mail che invitano a «scaricare il certificato verde che ti permette liberamente di muoverti in tutta Italia senza mascherina» attraverso un apposito link – spiega Consumerismo – Si tratta tuttavia di una truffa che rientra nel cosiddetto “Phishing”: chi accede al link in questione si ritrova abbonato a servizi non richiesti che prosciugano il credito telefonico, e permette ai cyber-criminali di accedere a informazioni personali, come numero di carta di credito, dati bancari, ecc.

Consumerismo, nell’invitare i consumatori della regione a diffidare da qualsiasi messaggio sul Green pass proveniente da soggetti non istituzionali, ha realizzato una guida utile per orientare i cittadini alla certificazione Covid, guida pubblicata interamente sul sito www.consumerismo.it

COME OTTENERE IL GREEN PASS

Sono 4 i principali modi per ottenere il Green Pass, 3 in modalità digitale e 1 per coloro che non possibilità di richiederlo digitalmente.

Canali digitali

Tramite il sito dedicato

Tramite il Fascicolo Sanitario Elettronico

Tramite App IO e IMMUNI

Canali ordinari

Con l’aiuto di medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, farmacie

Con l’APP IO

Si può acquisire la Certificazione verde COVID-19 utilizzando l’App IO, ricevendo direttamente un messaggio ogni volta che la Piattaforma nazionale rilascerà un certificato intestato a te. Non appena aperto il messaggio, l’App ti mostrerà il QR Code e i dati del certificato, che potrà essere esibito direttamente da IO. E’ possibile salvare il certificato con il suo QR Code nella memoria locale del dispositivo mobile, così da poterlo mostrare facilmente anche in assenza di connessione a Internet. Non è necessario quindi richiedere la Certificazione né inserire codici o altri dati: è sufficiente aver fatto almeno una volta l’accesso in App con SPID o CIE.

Tramite il sito dedicato (https://www.dgc.gov.it/spa/public/home)

Puoi ottenere la Certificazione verde COVID–19 senza utilizzare l’identità digitale (SPID o CIE). Se possiedi la Tessera Sanitaria inserisci:

le ultime 8 cifre del numero identificativo della tua tessera sanitaria,

la data di scadenza della stessa,

uno dei codici univoci ricevuti con:

- il tampone molecolare (CUN)

- il tampone antigenico rapido (NRFE)

- il certificato di guarigione (NUCG).

In alternativa a questi codici, puoi inserire il codice autorizzativo (AUTHCODE) ricevuto via e-mail o SMS ai recapiti che hai comunicato in sede di prestazione sanitaria.

Se non possiedi la Tessera Sanitaria, in quanto non sei iscritto al SSN, inserisci:

il tipo e numero di documento che hai fornito in sede di esecuzione del tampone o di emissione del certificato di guarigione

la data di scadenza della stessa,

uno dei codici univoci ricevuti con:

- il tampone molecolare (CUN)

- il tampone antigenico rapido (NRFE)

- il certificato di guarigione (NUCG).

In alternativa a questi codici, puoi inserire il codice autorizzativo (AUTHCODE) ricevuto via e-mail o SMS ai recapiti che hai comunicato in sede di prestazione sanitaria.

Tramite il Fascicolo Sanitario Elettronico

Puoi acquisire la certificazione verde COVID-19 accedendo al tuo Fascicolo Sanitario Elettronico, con le modalità previste nella tua Regione di assistenza.

La Certificazione verde COVID-19 è messa a disposizione in formato scaricabile e stampabile (PDF)

Tramite App Immuni

Puoi acquisire la Certificazione verde COVID-19 utilizzando l’App Immuni attraverso l’apposita sezione “EU digital COVID certificate” visibile nella schermata iniziale della APP.

Per ottenere la Certificazione verde COVID-19 devi inserire:

le ultime 8 cifre del numero identificativo della tessera sanitaria,

la data di scadenza della stessa,

uno dei codici univoci ricevuti con:

- il tampone molecolare (CUN)

- il tampone antigenico rapido (NRFE)

- il certificato di guarigione (NUCG).

In alternativa a questi codici, puoi inserire il codice autorizzativo (AUTHCODE) ricevuto via e-mail o SMS ai recapiti che hai comunicato in sede di prestazione sanitaria. La Certificazione verde COVID–19 viene mostrata a video e il QR code salvato nel dispositivo mobile in modo che possa essere visualizzato e mostrato anche in modalità offline.

Medici, Pediatri e Farmacie

Chi non dispone di strumenti digitali (computer o smartphone) potrà rivolgersi al proprio medico di medicina generale, al pediatra di libera scelta o in farmacia per il recupero della propria Certificazione verde COVID-19. Per un periodo transitorio le documentazioni attestanti l’avvenuta vaccinazione, la guarigione dall’infezione o l'esito negativo di un test molecolare o antigenico effettuato nelle 48 ore antecedenti avranno la stessa validità della Certificazione verde COVID-19 / EU digital COVID certificate.