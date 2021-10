Grottammare, lavori di manutenzione straordinaria nel plesso scolastico di Via Marche

di Redazione Picenotime

giovedì 28 ottobre 2021

Una ditta esterna sta realizzando lavori di straordinaria manutenzione alla recinzione del plesso scolastico di Via Marche, per ripristinarne la sicurezza. Le opere consistono nel rifacimento del muretto di sostegno e nella sostituzione della ringhiera per una lunghezza di 30 metri.

“Una manutenzione programmata – afferma il consigliere delegato alle Manutenzioni, Bruno Talamonti – sulla scia di altri lavori che abbiamo avviato in tutti i plessi scolastici a partire dal mese di settembre”. Le opere sono state affidate all’impresa CVM di Montalto Marche, al costo complessivo di 8181,56 eurp iva inclusa.

Intanto, proseguono anche i lavori all’ultimo piano della Scuola “Giuseppe Speranza”. In questo caso, l’intervento servirà a rendere utilizzabile il piano sottotetto, dopo l’intervento di sostituzione del tetto in cemento con un tetto di legno, nell’ambito di un processo di adeguamento sismico che da qualche anno sta interessando l’edificio storico di via Garibaldi. I lavori sono finanziati in parte con fondi assegnati dal Ministero dell’Interno con la Legge di Bilancio 2020 (87.182,14 euro), la quota eccedente è a carico del Bilancio comunale. Il costo complessivo è di 140.561,52 euro. Per lo stesso immobile è atteso anche l’avvio di un altro cantiere per il rafforzamento di alcuni solai.

Tre incontri con i cittadini nel mese dedicato alla Partecipazione che abbandona la dimensione virtuale per tornare nei quartieri.

Il calendario delle Giornate della Partecipazione parte giovedì prossimo 4 novembre dal palazzo municipale: la prima assemblea si terrà nella Sala Consiliare di Grottammare, dove sono attesi i residenti delle zone Centro, Monti e Vecchio incasato.

Proseguirà sempre il giovedì sera, il 18 per la zona Valtesino e aree limitrofe, e il 25 novembre per i quartieri Ischia I, Ischia II, Bellosguardo Sgariglia, e la zona Montesecco. Le zone sono meglio specificate nei file allegati.

Per partecipare alle assemblee è necessaria la certificazione verde anticovid. Inizio ore 21.15.

Gli incontri con i quartieri sono destinati principalmente ai residenti ma aperti a tutti quelli che vogliono partecipare alla vita della città, confrontandosi con gli amministratori su opere realizzate, opere in corso o in via di progettazione, relativamente al proprio quartiere o all’intero territorio comunale.

Gli appuntamenti di novembre fanno da apripista al programma di incontri con gli autori dedicati ai temi della democrazia e delle libertà civili e sul quale l’amministrazione comunale ha deciso di investire anche per questa edizione. Il calendario è in costruzione in collaborazione con l’associazione I luoghi della scrittura. Gli eventi si svolgeranno nei primi mesi del prossimo anno.

“Il ciclo degli incontri con gli autori che accompagna storicamente le Giornate della Partecipazione sarà ancora in versione online – precisa a consigliera delegata alla Partecipazione, Stefania Fares -. Questo perché l’anno scorso, grazie a questa modalità, il ciclo degli incontri è stato seguitissimo ottenendo migliaia di contatti. La rassegna è in via di definizione ma stiamo lavorando sui nomi di Gianrico Carofiglio, Stefano Feltri e Michela Murgia oltre ad un incontro in presenza con Emergency”.