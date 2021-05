Marche Palcoscenico Aperto, Sabato 22 Maggio va in scena ''Beauty rules''

di Redazione Picenotime

martedì 18 maggio 2021

Beauty Rules è il titolo del progetto di The Faccions realizzato con il sostegno di Regione Marche / Assessorato alla Cultura e AMAT nell’ambito di Marche Palcoscenico Aperto in diretta sabato 22 maggio alle ore 21.30 sulla pagina Facebook del gruppo.



“Ripensare la distanza e l’attesa come opportunità per riprendere un discorso interrotto tra individuo e collettività - affermano i The Faccions -. A ogni partecipante è stato richiesto nei giorni scorsi l’indirizzo del proprio domicilio e la propria mail ed è stata inviata una piccola scatola nera. Contenuto scatola: Chi può dirlo. Il contenuto sarà diverso per ogni scatola e quindi per ogni partecipante”. Ogni scatola sarà legata ad un filo rosso con il disco realizzato dai Faccions per il progetto. Ogni partecipante avrà diritto ad una copia del disco in vinile e potrà scaricare la versione digitale on line gratuitamente.

The Faccions si incontrano da studenti di cinema d’animazione alla Scuola del Libro di Urbino. Suonano insieme da oltre 20 anni e nel tempo hanno sviluppato vari progetti che spaziano dall’Art Rock al Pop sperimentale. Non hanno un repertorio fisso e spesso amano reinventare i propri live. Con i loro ultimi lavori si sono avvicinati sempre di più alle arti performative mantenendo il fuoco sul suono e sulla sua dimensione gestuale e spaziale.

“La formazione ondeggia, muta, si trasforma, ma il nucleo di oggi è lo stesso da tanto tempo. Nel 2000 un disco con Snowdonia. Nel 2015 poi Night Balletto, uscito per I Dischi di Plastica. Nel 2018 il loro ultimo lavoro: Misano Brasile. In mezzo tanti album: registrati, abbandonati, stampati in copie rarissime, dimenticati, emozionanti sempre. È il dramma del canguro: anche The Faccions hanno questo tascone enorme – affermava Rubens dei Camillas - dove fanno sparire le cose anche se poi restano sempre con loro. Dal vivo sono imperdibili. Nessun concerto è uguale all'altro. Hanno suonato in ogni condizione, preparando sempre spettacoli che integrassero l'ambiente e la situazione nella musica. C'è tanto buio ai loro concerti, ma non te ne accorgi. Hanno suonato mangiando, hanno suonato il mangiando. Hanno messo il batterista in un ascensore che andava su e giù. Hanno suonano una Innocenti. Hanno costruito strumenti di vetro. Hanno barattoli di liquidi fluorescenti. Hanno pure le facce fluorescenti. Ma non sempre. Infatti.”

The Faccions sono: Michele Lilli tastiere e percussioni, Rodolfo Brocchini chitarra, Mariangela Malvaso flauto voce, Massimo Navarra tastiere e flauti, Lorenzo Scarpetti basso elettrico, Enrico Liverani batteria effetti speciali, Gabriele Bernardini violino, Giovanni Livi (Mc Gola) voce.