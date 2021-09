Folignano, messaggio del sindaco e assessore pubblica istruzione per inizio del nuovo anno scolastico

di Redazione Picenotime

martedì 14 settembre 2021

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il messaggio del sindaco Matteo Terrani e dell'assessore alla pubblica istruzione Brunella Casini per l'inizio del nuovo anno scolastico.





Cari ragazzi/e, bambini/e,

è arrivato il grande giorno! Un giorno speciale, una nuova ripartenza, che forse restituirà una parvenza di normalità e di quotidianità, che questo feroce virus ha rubato. L'emergenza sanitaria non è finita, ma insieme dobbiamo fare in modo che questa esperienza, che sicuramente ricorderete per tutta la vita, possa quantomeno rendervi più forti e sicuri, consapevoli che si può combattere e vincere anche una battaglia difficilissima come quella che stiamo condividendo contro il coronavirus.

Dunque, è il momento di rimboccarsi le maniche per guardare oltre e cercare di recuperare un po' di benessere e serenità; nonostante le paure, le perplessità e i mille dubbi che, giustamente, assalgono voi e le vostre famiglie, dovete avere il coraggio e la forza di affrontare il nuovo anno scolastico con serenità, fiducia e speranza nel futuro.

Confidiamo nella capacità dei vostri docenti di fare in modo che, oltre al rispetto delle regole, la scuola ritorni ad essere laboratorio di sapienza, conoscenza, del fare e di vita, officina che ha come orizzonte il lavoro del futuro, vostro e del nostro paese. A voi studenti e studentesse, ricordiamo che è importante, in questo momento di incertezza, rispettare e sostenere le "regole" che vi verranno richieste dalla comunità scolastica come procedure da seguire, per il vostro bene e per quello di tutti noi e raccomandiamo vivamente di impegnarvi a fondo e studiare tanto.

Studiare è importante perché la cultura è fondamentale ed è una ricchezza che non si perde mai: ci rende persone migliori, con una mente e un cuore più aperti verso gli altri e verso il mondo. Partiamo quindi con grande entusiasmo, consapevoli del momento e delle difficoltà che incontreremo, ma disposti tutti a metterci in gioco.

Garantire il rientro a scuola in sicurezza è tra le priorità di questa Amministrazione, compito a cui ci siamo dedicati in piena collaborazione con il Dirigente Scolastico, lavorando alacremente fin da subito per arrivare a definire una collocazione di Voi tutti in sedi idonee e sicure. Siamo certi che non mancherà il contributo di molti e pertanto ringraziamo di cuore quanti nel mondo della scuola hanno dato e daranno il massimo ancora nei prossimi mesi! Sono tante le emozioni che proviamo in questo giorno speciale, ma una prevale su tutte: il desiderio di vedervi insieme, di percepire la vostra imponente energia, scrutare i vostri sguardi curiosi, ascoltare le vostre voci squillanti, i vostri strilli e ammirare i vostri meravigliosi sorrisi.

Tutti voi potete e dovete farcela, bastano volontà e una forte determinazione. Noi saremo sempre al vostro fianco e faremo tutto quanto ci sarà possibile per sostenervi!

IN BOCCA AL LUPO BAMBINI E RAGAZZI. BUON INIZIO DI ANNO SCOLASTICO!

Il Sindaco L’Assessore alla Pubblica Istruzione

Matteo Terrani​ Brunella Casini