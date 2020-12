Maltignano: iniziati a Caselle i lavori per l'installazione della fibra ottica

di Redazione Picenotime

mercoledì 09 dicembre 2020

Da alcuni giorni nel comune di Maltignano sono iniziati i lavori per dotare la zona della fibra. A darne comunicazione nei giorni scorsi è stata l'Amministrazione Comunale nella persona del sindaco Armando Falcioni. Il primo cittadino attraverso i canali social ha comunicato alla popolazione del posto che il gestore aveva provveduto a dare avvio all'intervento finalizzato per favorire la collocazione della fibra ottica presso il comune. Si è già provveduto in via della Stazione, angolo via Lombardia, ad effettuare gli scavi idonei per i collegamenti a terra nonché per la collocazione di un cubotto.