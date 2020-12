ROI e Piceni Art For Job, aziende marchigiane combattono crisi sui mercati digitali internazionali

di Redazione Picenotime

sabato 26 dicembre 2020





Si è svolta il 10 Dicembre la prima attesa edizione di “IT Vogue 2020 – International B2B Showroom”, un evento fortemente voluto da Fulvio Silvestri titolare di ROI – Istituto Accreditato di Alta Formazione Certificata, specializzato in particolare nella formazione nel settore ICT ( Information and Communication Technologies ), con percorsi dedicati allo sviluppo e aggiornamento di competenze oggi quanto mai fondamentali, come quelle riguardanti strategie, strumenti e tecniche di vendita online.

Lo showroom online è stato organizzato in collaborazione con Piceni Art For Job, che si impegna a dare continuità al progetto, e che da anni opera nella valorizzazione, promozione e internazionalizzazione dell’artigianato artistico marchigiano.

Lo showroom B2B in streaming dal vivo, che ha visto la partecipazione di ben 20 buyers da tutto mondo (Cina, Giappone, USA, Europa, etc.), si è svolto a San Benedetto del Tronto, presso la sede di Piceni Art For Job, location dotata delle caratteristiche tecniche necessarie all’organizzazione e svolgimento dell’evento, ovvero spazi ben arredati in relazione allo standard dell’evento e adeguati al mantenimento del distanziamento sociale, banda larga ultraveloce necessaria al fine di trasmettere in massima qualità la diretta streaming.

Per la realizzazione ottimale dello showroom online, ROI ha investito in prodotti e tecnologie di ultimissima generazione specializzate nella diretta streaming.

Infatti per poter massimizzare la performance tecnologica, sono stati messi a disposizione anche microfoni a condensatore in grado di riprodurre l’audio con un particolare qualità e calore. L’evento è stato registrato in 4K e reso disponibile sulla piattaforma di distribuzione soprattutto per le imprese con forte differenza di fuso orario come Cina e Giappone.

Hanno preso parte alla prima edizione di “IT Vogue 2020” tre aziende marchigiane del settore moda: Yoon per la moda uomo, il cappellificio Vecchi e Customizing per gli accessori di lusso.

Le tre aziende hanno condiviso i propri database clienti ed attraverso un’operazione di direct marketing promossa da ROI, i clienti stessi sono stati invitati a partecipare all’evento, stabilendo come obiettivo di conversione l’iscrizione gratuita all’evento.

La mission dell’evento è infatti fidelizzare la propria clientela, mostrando la nuova collezione di prodotti ai propri clienti, ma anche incrementare il New Business

presentandosi ai clienti messi a disposizione delle aziende partner dell’evento. L’evento risponde pienamente agli obiettivi preposti anche dal bando “B2B Digital

Markets 2020”, emanato dalla Camera di Commercio delle Marche. È il primo bando nel panorama nazionale pensato per incoraggiare la presenza sui mercati digitali internazionali, oltre che per dotare le imprese della giusta strumentazione così da trasformare questa opportunità in una routine commerciale ripetibile con cadenza periodica.

A seguito del successo di questa prima edizione di “IT Vogue 2020”, e ovviamente in relazione al contesto internazionale attuale della pandemia e delle necessarie misure di distanziamento sociale, l’evento verrà ripetuto con cadenza mensile, proprio al fine di supportare le aziende artigiane delle Marche nell’affrontare la crisi e proporsi sui mercati esteri in maniera sicura, innovativa e competitiva.