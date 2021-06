Miglior progetto accessibilità, premiata una scuola marchigiana. Soddisfazione Collegio Geometri provinciale e regionale

di Redazione Picenotime

lunedì 21 giugno 2021

Gli studenti dell'Indirizzo Costruzioni, Ambiente e Territorio articolazione Geotecnico delle classi terze e quarte di Camerino sono stati premiati per il miglior progetto sull'accessibilità relativamente al nono concorso nazionale istituito da Fiaba Onlus. Soddisfazione da parte di Leo Crocetti presidente del Collegio Geometri e G. L. provinciale di Ascoli e delle Marche che sottolinea: «I giovani rappresentano il motore della svolta economica e sociale che sta caratterizzando la nostra società. Fondamentale soprattutto in questo momento che è in atto un piano di rilancio e della transizione ecologica. Saranno proprio i futuri geometri, che lavoreranno sull'accessibilità e sulla riqualificazione delle città, occupandosi della sostenibilità dell'ambiente e del territorio, delineando lo scenario di domani. Per questo è importante poter contare su figure professionali in grado di coniugare competenze trasversali e visione di sistema sostenibile».

In particolare gli studenti si sono aggiudicati il premio speciale KONE, sponsor dell'iniziativa. Durante la premiazione, il presidente KONE, Giorgio Fermanelli, ha precisato che non è stato semplice scegliere il miglior progetto in quanto erano tutti di grande qualità ma che lo ha colpito in modo particolare quello proposto dall'Antinori: lo studio dei dettagli e per le soluzioni adottate per l'abbattimento delle barriere architettoniche, che ben si integrano con il contesto esistente della Rocca Borgesca.

l concorso è promosso da FIABA Onlus e dal Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati, in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione, con il patrocinio del Ministero della Cultura, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, della Cassa Geometri, dell’UNI – Ente Italiano di Normazione e con il sostegno di GEOWEB SpA e KONE. Partner tecnico Vittorio Martini 1866.

La Commissione appositamente composta da esperti e rappresentanti dei soggetti promotori ha esaminato gli elaborati pervenuti e selezionato i primi, i secondi e i terzi classificati per ogni categoria, osservando criteri come l’analisi del contesto e criticità, la funzionalità e universalità della soluzione adottata, l’originalità e le tecnologie, la qualità architettonica e degli elaborati. L’elenco completo delle scuole che hanno partecipato al concorso è disponibile sul sito di FIABA Onlus e ai finalisti di ciascuna sezione andranno i premi offerti da Vittorio Martini 1866.