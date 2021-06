Regione Marche, attivato sistema informativo APE per certificazione energetica edifici

di Redazione Picenotime

mercoledì 23 giugno 2021

La Regione ha attivato il sistema informativo APE Marche per gestire la certificazione energetica degli edifici e i controlli degli attestati di prestazione energetica. Realizzato in collaborazione con Enea (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo sostenibile), verrà presentato agli operatori di settore (associazioni di categorie, ordini e collegi professionali) nel corso di un webinar che si terrà venerdì 25 giugno alle ore 15.00. Sarà possibile seguire l’evento online CLICCANDO QUI .

“Abbiamo realizzato un nuovo portale per facilitare il lavoro dei professionisti coinvolti, con aggiornamenti calibrati al mutato quadro normativo e nuove funzionalità, come l’accessibilità consentita, oltre ai certificatori energetici, a notai e proprietari degli immobili – evidenzia il vicepresidente Mirco Carloni –. Avvia anche un sistema di accertamento e di controllo degli APE (Attestati di prestazione energetica), come previsto dalla normativa vigente, nonché il trasferimento automatico dei dati al Sistema informativo nazionale SIAPE che raccoglie gli APE degli edifici e delle unità immobiliari”. Tante novità che agevoleranno la gestione degli Attestati: un documento informativo - sostanzialmente una “etichetta dell’edificio” - che permette di conoscere, in modo semplice e intuitivo, le prestazioni energetiche dell’immobile. A partire dalla quantità annua di energia primaria effettivamente consumata o che si prevede possa essere necessaria per soddisfare, con un uso standard dell’immobile, i vari bisogni energetici dell’edificio, la climatizzazione invernale ed estiva, la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari, la ventilazione e, per il settore terziario, l’illuminazione, gli impianti ascensori e scale mobili. La piattaforma per il Catasto degli Attestati di Prestazione Energetica, sviluppata da ENEA è già utilizzata da alcune Regioni italiane, tra cui figurano Sicilia, Puglia, Calabria, Abruzzo (tramite le province) e Lazio.

Il vicepresidente della Regione Marche ha partecipato ad Ancona, inoltre, ad un incontro con i vertici della Federazione marchigiana delle Banche di credito cooperativo. Carloni, in particolare, ha illustrato la nuova legge regionale sulle start-up. “Questa regione ha bisogno di credito perché ha un sistema imprenditoriale molto credibile che va assistito finanziariamente per accompagnarne la crescita - ha dichiarato Carloni -. La prima normativa approvata della Giunta Acquaroli, nell’ambito di un riassetto legislativo che interesserà tutto il sistema dello sviluppo economico. Per questo motivo vogliamo creare una stretta sinergia tra i bandi per le imprese che emaneremo e il sistema bancario. Senza il giusto credito, non può esserci crescita e sviluppo”. Il vicepresidente ha poi sottolineato l’importanza di avere istituti di credito con “testa e cuore sul territorio: favoriscono una politica creditizia reale perché hanno conoscenza diretta delle realtà locali, riuscendo a dare un’equa valutazione del giusto merito creditizio. La piccola e media impresa marchigiana merita un’attenzione particolare, in questa delicata fase di ripartenza economica post Covid. È necessario che le banche si avvicino sempre di più al territorio, per rispondere meglio ai bisogni delle comunità”.