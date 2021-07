Ascoli Calcio, Baschirotto saluta la Viterbese: “Grazie di cuore per il sostegno, vi lascio col sorriso”

di Redazione Picenotime

lunedì 26 luglio 2021

Federico Baschirotto si prepara a diventare ufficialmente un nuovo calciatore dell'Ascoli con contratto fino al 30 Giugno 2023. Il 24enne terzino destro veneto ha voluto intanto salutare la Viterbese ed i suoi tifosi attraverso un messaggio pubblicato via Instagram: "A tutti i tifosi viterbesi e alla città di Viterbo che mi ha accolto a braccia aperte 2 anni fa, ringrazio veramente di cuore per tutto il sostegno avuto, siete unici - ha scritto Baschirotto -. Lascio Viterbo con il sorriso perchè è quello che voglio lasciarvi impresso nella memoria, un ragazzo sempre positivo e sorridente che ha lottato con tutti i suoi mezzo per portare in alto i colori gialloblù. Ringrazio infine il presidente Arturo Romano e tutto il suo staff per la grande opportunità concessa. Vi abbraccio forte, il vostro Baschi!".

Nato ad Isola della Scala, in provincia di Verona, il 20 Settembre 1996, alto 184 centimetri per 80 chilogrammi, destro naturale, Baschirotto si distingue per la pulizia nei contrasti, un'ottima accelerazione, agilità e movimenti senza palla. Viene spesso schierato nel ruolo di terzino destro, ma all'occorrenza può disimpegnarsi sia da difensore centrale che da terzino sinistro. Cresciuto nelle giovanili del Legnago Salus e poi della Cremonese, nella stagione 2015/2016 ha messo a referto 36 presenze con un gol in Serie D con il Seregno. L'esordo in Serie C avviene nel campionato 2016/2017 nelle file del Forlì (10 presenze complessive), poi si trasferisce al Cuneo con cui gioca 23 gare di Serie C con un gol e un assist. Nella stagione 2018/2019 torna in Serie D con la Vigor Carpaneto con 32 presenze, 2 reti e 3 assist. Nell'estate 2019 passa alla Viterbese con cui si mette in luce nel girone C di Serie C con 27 presenze (tutte da titolare). Nell'ultima stagione, allenato da Agenore Maurizi, Alessandro Boccolini e Roberto Taurino, ha giocato 31 match con i gialloblù (tutti dall'inizio per 2780 minuti in campo) con 2 assist e 4 reti contro Turris (all'andata e al ritorno), Foggia e Potenza. Nel girone di ritorno è stato compagno di squadra dell'ex attaccante dell'Ascoli Edoardo Tassi.