Ascoli Calcio, Under 17 sconfitta 3-0 sul campo del Lecce. Under 18 ko contro il Milan

di Redazione Picenotime

domenica 17 ottobre 2021

L'Ascoli ha perso 3-0 contro il Lecce all'Heffor Sport Village di Parabita nel match valevole per la sesta giornata d'andata del campionato nazionale Under 17 A-B. A decidere il match a favore dei salentini la rete di Orfano al quarto d'ora del primo tempo e i gol nella ripresa di Mastropasqua e Fornaro. I bianconeri di Seccardini, dopo il quinto ko stagionale, restano con 1 punto in classifica in vista del prossimo match interno contro la Lazio in programma il 31 Ottobre.

TABELLINO



LECCE U17-ASCOLI U17 3-0

LECCE: Moccia, Dell'Acqua, Orfano, Borgo, Zecca (83' Lanciano), Leuzzi, Minerva (83' Perricci), Mariano (55' Gueye), Mastropasqua, Geusa (55' Fornaro), Agrimi (55' De Vito). A disposizione: Leone, Mazzarano, Litti, Fasano. Allenatore: Schipa

ASCOLI: Raffaelli, Regnicoli (79' Gagliardi), Ripani (74' De Marcellis), Carano (79' Grazioli), Zoboletti, Troiani, L. Del Moro (61' Cavallin), Maiga Silvestri, Flaiani (61' Mazzoni), Ciccanti (74' A. Del Moro), Fratini (61' Di Sabatino). A disposizione: Santalucia, Ferrara. Allenatore: Seccardini

Arbitro: Recupero di Lecce (assistenti Spagnolo di Lecce e Romano di Brindisi)

Reti: 16' Orfano, 60' Mastropasqua, 90' Fornaro

Ammoniti: Leuzzi, Fornaro, Regnicoli, Ripani, Ciccanti, Zoboletti

Angoli: 2 a 7













L'Under 18 di Berti è stata superata 4-1 dal Milan al Picchio Village nella gara valevole per il quarto turno del campionato nazionale. I bianconeri rimangono con 1 punto in classifica dopo un pari e tre ko con un bilancio di 4 reti fatte ed 11 subite. Prossimo impegno tra una settimana sul campo dell'Empoli.