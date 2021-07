Ascoli Calcio, Baschirotto è un nuovo calciatore bianconero: “Mi sento più terzino destro. Sono fisico ed esplosivo”

di Redazione Picenotime

martedì 27 luglio 2021

L'Ascoli rinforza la difesa ingaggiando a titolo definitivo dalla Viterbese il 24enne terzino destro veneto Federico Baschirotto. Per lui contratto fino al 30 Giugno 2023.

Ecco il comunicato ufficiale della Viterbese: "Dopo la cessione di Mamadou Tounkara al Cittadella, un altro elemento della rosa gialloblù passa ad un club di categoria superiore a testimoniare il buon lavoro svolto a livello di programmazione. La U.S. Viterbese 1908 comunica, infatti, che Federico Baschirotto è stato ceduto a titolo definitivo all’Ascoli Calcio. Il Presidente Marco Arturo Romano e tutta la società desiderano ringraziare Federico per quanto fatto con i colori gialloblù. Al difensore che ha collezionato 59 presenze e quattro reti tra campionato e Coppa Italia con la casacca della Viterbese un grande augurio per il proseguimento della sua carriera".



Ecco il comunicato ufficiale del club di Corso Vittorio Emanuele e le prime dichiarazioni del nuovo difensore bianconero: “L’Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. comunica di aver acquisito a titolo definitivo dalla Viterbese il difensore Federico Baschirotto. Veronese di Isola della Scala, classe ’96, Baschirotto ha sottoscritto un accordo biennale. Dopo essersi fatto le ossa in Promozione col Nogara e in Serie D col Legnago Salus, nella s.s. 2014/15 viene acquistato dalla Cremonese (Serie C). Coi lombardi non esordisce e l’anno seguente si trasferisce al Seregno in D per proseguire il percorso di crescita. In Brianza scende in campo 36 volte fra regular season e play off mettendo a segno un gol. Nella s.s. 2016/17 torna in Serie C con la maglia del Forlì (11 presenze) e l’anno successivo con quella del Cuneo (24 presenze e 1 gol). Nella s.s. 2018/19 approda alla Vigor Carpaneto (Serie D) e in 33 presenze realizza due gol e tre assist. E’ reduce dalle due stagioni in C con la Viterbese, squadra con cui si è messo in evidenza realizzando nelle 59 partite disputate 4 gol e 2 assist. L’Ascoli Calcio accoglie Federico con un caloroso benvenuto e gli augura i migliori successi in maglia bianconera".

“I nuovi compagni mi hanno accolto subito a braccia aperte, sono contento di essere qui, è un’ottima occasione per la mia carriera - ha dichiarato Baschirotto -. Sono partito da piccolo coi giovani del Chievo Verona, poi ho fatto tanta gavetta, un’esperienza che non è andata come avrei sperato, poi in Promozione col Nogara e in Serie D col Legnago Salus. Pian piano sono riuscito ad arrivare dove sono oggi. Da piccolo mi piaceva tanto stare vicino alla porta, fare gol ed esultare coi miei compagni; crescendo ho sviluppato caratteristiche più difensive che offensive, così sono diventato difensore. Ho ricoperto i ruoli di centrale e di terzino, mi sono trovato molto bene in entrambe le posizioni, forse oggi mi sento più esterno. Sono uno molto fisico, esplosivo, rapido anche se dalla stazza potrebbe non sembrare”.



