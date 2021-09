Ascoli Calcio, partita a tutto campo al Picchio Village. Anticipata di un giorno partenza per Como

di Redazione Picenotime

Prosegue al Picchio Village la preparazione dei bianconeri di Andrea Sottil, che questa mattina sono stati impegnati in giochi di posizione, partite a tema e partita a tutto campo. La squadra domani alle 9:45 sosterrà l'ultimo allenamento al centro sportivo prima della partenza per Como. La squadra sosterrà Venerdì 10 Settembre, direttamente in Lombardia, l'ultima seduta di lavoro in vista della sfida di Sabato 11 Settembre con i lariani di Giacomo Gattuso (calcio d'inizio alle ore 14 allo stadio "Sinigaglia" di Como). Ancora assente l'attaccante Atanas Iliev che nel pomeriggio odierno sarà impegnato con la Nazionale Bulgaria a Sofia nell'amichevole contro la Georgia.