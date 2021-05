Ascoli Calcio, defaticante mattutino come per la Reggina. Domani pomeriggio si vola in Calabria

di Redazione Picenotime

domenica 02 maggio 2021

Questa mattina è ripresa la preparazione al Picchio Village dei bianconeri di Andrea Sottil in vista del prossimo impegno di campionato contro la Reggina in programma Martedì 4 Maggio alle ore 14 al "Granillo" per il 36° turno di Serie B. I titolari della partita di ieri con l'Empoli hanno svolto una seduta defaticante; il resto del gruppo è stato impegnato in circuiti di forza, tattica e partita a campo ridotto. Domani mattina alle ore 10 è in programma l'allenamento di rifinitura al Picchio Village. Al termine squadra e staff partiranno in direzione Fiumicino per imbarcarsi nel pomeriggio sul volo per Reggio Calabria. Mancheranno sicuramente gli squalificati Riccardo Brosco e Marcel Buchel.



CLICCA QUI PER DICHIARAZIONI ODIERNE PATRON PULCINELLI

Allenamento mattutino anche per la Reggina di Marco Baroni dopo il pareggio per 1-1 a Cremona. Rientrata in Calabria nella serata di ieri, la squadra stamane è scesa sul campo numero 2 del centro sportivo Sant'Agata per recuperare le energie e preparare la gara contro l'Ascoli. Chi ha partecipato alla partita di ieri ha sostenuto una seduta defaticante, mentre il resto del gruppo ha eseguito delle esercitazioni tattiche in fase di possesso. La sessione di allenamento si è conclusa con una partitella campo ridotto. Domani è prevista la rifinitura, al termine della quale il tecnico diramerà la lista dei convocati. Rientrerà l'attaccante Adriano Montalto (ex di turno) dopo aver scontato un turno di squalifica.

CLICCA QUI PER VIDEO BARONI POST CREMONESE-REGGINA 1-1