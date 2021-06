Ascoli Calcio, alle porte un campionato di Serie B con 4 lombarde. Bianconeri unica bandiera delle Marche

di Redazione Picenotime

venerdì 18 giugno 2021

Dopo la vittoria dell'Alessandria contro il Padova ai calci di rigore nella finale dei playoff di Serie C si è delineato il quadro delle 20 squadre che hanno diritto a partecipare al campionato di Serie B 2021/2022. La regione maggiormemente rappresentata sarà la Lombardia con 4 squadre (Como, Brescia, Monza e Cremonese), segue il Veneto con 3 squadre (Chievo, Cittadella e Vicenza) ed a quota 2 Emilia-Romagna (Parma e Spal), Umbria (Perugia e Ternana) e Calabria (Crotone e Reggina). Un club a testa per Piemonte (Alessandria), Friuli-Venezia Giulia (Pordenone), Toscana (Pisa), Lazio (Frosinone), Puglia (Lecce) Campania (Benevento). Le Marche saranno rappresentate ancora una volta esclusivamente dall'Ascoli. Bisogna risalire alla stagione 2009/2010 per trovare due club marchigiani in cadetteria: oltre ai bianconeri allora partecipò l'Ancona che chiuse in 17esima posizione ma al termine del campionato venne esclusa dalle competizioni professionistiche per inadempienze finanziarie.

Il Picchio si appresta ad affrontare il settimo campionato di Serie B consecutivo, alle sue spalle nel ranking della "longevità" c'è il Cittadella (pronto al sesto torneo di fila e per 10 volte avversario dei marchigiani dal 2016) e la Cremonese (alle porte la quinta avventura in B per i grigiorossi). Il record assoluto nella storia appartiene al Brescia, presente per 18 volte consecutive dal 1947/1948 al 1964/1965. L'Ascoli, nei 24 campionati di B finora disputati, ha ottenuto due primi posti (1977/1978 e 1985/1986) ed un totale di cinque promozioni (CLICCA QUI PER REPORT TORNEI SERIE B ASCOLI).

SQUADRE PARTECIPANTI SERIE B 2021/2022

ALESSANDRIA

ASCOLI

BENEVENTO

BRESCIA

CHIEVO

CITTADELLA

COMO

CREMONESE

CROTONE

FROSINONE

LECCE

MONZA

PARMA

PERUGIA

PISA

PORDENONE

REGGINA

SPAL

TERNANA

VICENZA