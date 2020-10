Coronavirus, Regione Marche: “Altri 59 casi positivi, oltre la metà tra il Piceno ed il Fermano”

di Redazione Picenotime

domenica 04 ottobre 2020

Il Servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 1862 tamponi: 1122 nel percorso nuove diagnosi e 740 nel percorso guariti. I positivi sono 59 nel percorso nuove diagnosi: 18 in provincia di Ascoli Piceno, 19 in provincia di Macerata, 14 in provincia di Fermo e 8 in provincia di Pesaro Urbino. Questi casi comprendono 5 soggetti sintomatici, 14 contatti in ambito domestico, 7 contatti stretti di casi positivi, 2 rientri dall'estero (Romania), 13 casi riscontrati dallo screening realizzato in ambito scolastico/formativo, 10 casi registrati in ambiente di vita/divertimento, 1 caso rilevato dallo screening effettuato in contesto comunitario/assistenziale, 1 rientro da altra regione e 6 casi in fase di verifica.

Il Gores (Gruppo Operativo Regionale per le Emergenze Sanitarie) ha comunicato l'aggiornamento relativo alla situazione Coronavirus delle ore 12 di Domenica 4 Ottobre. Sono diventati 8143 in totale casi positivi registrati in totale nelle Marche: 2095 ad Ancona, 3146 a Pesaro-Urbino, 1342 a Macerata, 600 a Fermo e 647 ad Ascoli Piceno. A questi vanno aggiunte 313 unità provenienti da fuori regione. I ricoverati nelle strutture sanitarie sono 30, sei dei quali in terapia intensiva. Sono 2549 le persone in isolamento domiciliare (2228 asintomatiche e 321 sintomatiche), tra queste 73 operatori sanitari. Nella provincia di Ascoli si contano 512 persone in isolamento (393 asintomatiche e 119 sintomatiche), tra cui 15 operatori sanitari. E' salito a 6210 il numero dei dimessi-guariti nelle Marche dall'inizio dell'emergenza.

