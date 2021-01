Ascoli Calcio: tecnica e possesso palla al mattino, partita nel pomeriggio. Arrivato Bidaoui

di Redazione Picenotime

mercoledì 13 gennaio 2021

Anche oggi i bianconeri di Andrea Sottil hanno svolto al Picchio Village una doppia seduta di allenamento in preparazione alla sfida di campionato con il Cittadella in programma Sabato 16 Gennaio alle ore 14 al "Tombolato" per la diciottesima giornata d'andata di Serie B. In mattinata la squadra è stata impegnata in esercitazione tecnica, possessi palla e tiri in porta; nel pomeriggio reattività, partita a tema e una partita a tutto campo. Domani è in programma un allenamento alle ore 14:30 al Picchio Village, nella mattinata di Venerdì 15 Gennaio la squadra sosterrà la rifinitura ed a seguire partirà alla volta del Veneto.

E' arrivato intanto ad Ascoli Piceno Soufiane Bidaoui. Il 30enne attaccante esterno marocchino si è sottoposto oggi al primo tampone e poi svolgerà le visite mediche. Arrivando dall'estero (Belgio) avrà bisogno di un secondo tampone nella giornata di domani, all'esito del quale potrà poi essere ufficializzato il suo tesseramento con il club bianconero fino al 30 Giugno 2021 con rinnovo automatico per un'altra stagione in caso di salvezza (CLICCA QUI PER SCHEDA BIDAOUI).