Ascoli Calcio, il 22 Gennaio torna in campo la Primavera. Calendario fitto per i bianconeri

di Redazione Picenotime

mercoledì 13 gennaio 2021

Riprenderà Venerdì 22 Gennaio l'avventura dell'Ascoli nel Campionato Primavera 1 Tim dopo la sospensione decretata lo scorso 6 Novembre a causa della pandemia da Covid-19. I bianconeri non scendono in campo dal 3 Ottobre 2020, quando vennero superati con il punteggio di 2-0 dall'Inter al Suning Center, una sconfitta che fece seguito ai ko interni contro Fiorentina (1-2) e Roma (2-3).

Sarà molto fitto il calendario dei ragazzi di Guillermo Abascal. Il 22 Gennaio sfida interna con la Sampdoria (orario e luogo da confermare), poi il 27 Gennaio ad Ascoli arriverà la Juventus nel recupero del match valevole per la quarta giornata. Sabato 30 Gennaio trasferta in Sardegna per affrontare il Cagliari (alle ore 15), poi il 6 Febbraio altro impegno fuori casa sul campo della Spal (recupero del quinto turno alle ore 15). Giovedì 11 Febbraio si tornerà nel capoluogo piceno per il match contro il Sassuolo, poi Domenica 14 Febbraio ultimo recupero in trasferta al cospetto del Torino (alle ore 15). Il girone d'andata dei marchigiani si completerà poi con Empoli-Ascoli (Giovedì 18 Febbraio alle ore 13), Ascoli-Genoa (Lunedì 22 Febbraio alle ore 15), Milan-Ascoli (27 Febbraio), Ascoli-Bologna (6 Marzo), Atalanta-Ascoli (10 Marzo) e Ascoli-Lazio (13 Marzo).

CLICCA QUI PER NUOVO CALENDARIO PRIMAVERA 1 TIM 2020/2021

La Figc, nel frattempo, ha pubblicato il documento con l’aggiornamento del "Protocollo Allenamenti e Gare" per le squadre partecipanti alle competizioni Primavera 1 stagione 2020/2021, con precisazioni in merito alla tipologia dei test utilizzabili per l’individuazione del virus SARS-CoV-2 e alla frequenza settimanale degli stessi.

CLICCA QUI PER PROTOCOLLO AGGIORNATO