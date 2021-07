Ascoli Calcio, Chiricò ai saluti. Il fantasista pugliese sceglie di tornare al Padova

di Redazione Picenotime

E' arrivata definitivamente ai titoli di coda la seconda avventura di Cosimo Chiricò con la maglia dell'Ascoli. Il 29enne fantasista di Mesagne, legato al Picchio da un contratto fino al 30 Giugno 2022, era seguito da diversi club di Serie C ma alla fine ha deciso senza indugi di tornare al Padova, squadra con cui aveva giocato il ritorno dell'ultima stagione agonistica. I due club e l'agente del calciatore hanno raggiunto un accordo per un trasferimento a titolo definitivo con contratto fino al 30 Giugno 2024, con l'annuncio ufficiale atteso nelle prossime ore. Si tratta di un'operazione non onerosa per il Padova per quanto riguarda il cartellino ma al raggiungimento di determinati bonus all'Ascoli spetterà un ritorno economico da parte del sodalizio biancoscudato.

Lo scorso 1° Febbraio Chiricò era passato a titolo temporaneo al club veneto. In quattro mesi e mezzo ha collezionato 18 presenze con 7 reti e 7 assist nel girone B di Serie C (per 1385 minuti in campo) più altre 5 apparizioni nei playoff con 3 gol e 1 assist (per altri 412 minuti in campo). Nella prima parte di stagione in bianconero aveva messo a referto 19 presenze tra campionato e Coppa Italia (di cui 11 da titolare) per un totale 1035 minuti in campo senza gol all'attivo.