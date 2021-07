Ascoli Calcio, Ganz si allena a Tarvisio a due settimane dall'inizio del ritiro di Cascia

di Redazione Picenotime

Simoneandrea Ganz si sta allenando in Friuli-Venezia Giulia a due settimane esatte dall'inizio del ritiro dell'Ascoli a Cascia. Il 27enne attaccante ha pubblicato sui social alcune foto che lo vedono impegnato in delle sedute di corsa e scatti al campo sportivo di Tarvisio, in provincia di Udine. Allo stato attuale il ragazzo è atteso nel capoluogo piceno per il raduno della squadra di mister Andrea Sottil ed essere poi valutato nel corso della preparazione estiva, a meno che nel frattempo non si presentino offerte importanti da parte di club di Serie C che potrebbero anticipare una sua partenza.

Ganz, legato al Picchio da un contratto fino al 30 Giugno 2022, è reduce dall'esperienza in prestito secco annuale nelle file del Mantova, squadra che ha chiuso il girone B di Serie C al nono posto con 49 punti, venendo poi eliminato dal Cesena nel primo turno dei playoff. Per il centravanti lombardo sono arrivate 30 presenze in campionato (di cui 23 da titolare) con 10 reti e 2 assist più un gol nella sfida playoff persa 2-1 al "Manuzzi" di Cesena lo scorso 8 Maggio, per un totale di 1870 minuti in campo.

Anche nella scorsa stagione Ganz aveva militato in prestito in Serie C con il Como, con un totale di 8 reti in 24 presenze. L'attaccante figlio d'arte, acquistato dal Pescara il 9 Gennaio 2018 per 1.8 milioni di euro, ha collezionato 24 presenze in un anno e mezzo con la maglia dell'Ascoli tra campionato e Coppa Italia (solo 9 da titolare) con 2 reti e 3 espulsioni.