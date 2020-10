Ascoli-Lecce a porte chiuse. Pulcinelli: “Ancora penalizzati. Negli altri stadi entrano 1000 persone”

di Redazione Picenotime

sabato 03 ottobre 2020

L'Ascoli giocherà l'importante gara di campionato con il Lecce ancora una volta in uno stadio "Cino e Lillo Del Duca" deserto a causa dei provvedimenti restrittivi per il Coronavirus. Nelle Marche, infatti, è attualmente in vigore il Dpcm dello scorso 7 Settembre che, fino a Mercoledì 7 Ottobre, non ammette pubblico agli eventi sportivi. Nel frattempo, nel resto d'Italia, sono intervenute molte deroghe disposte dalle singole regioni che si sono avvalse della possibilità di prevedere aperture per eventi speciali, concessa dallo stesso Dpcm. La Serie A di calcio può contare su mille spettatori a partita, le altre Leghe e discipline invece necessitano di specifiche autorizzazioni a carattere regionale. Il nuovo presidente delle Marche Francesco Acquaroli, proclamato ufficialmente nel pomeriggio di Mercoledì 30 Settembre, non si è espresso nel merito e di conseguenza non è stato possibile concedere il benchè minimo afflusso al "Del Duca" per la partita con il Lecce.



"Saremo per l'ennesima volta penalizzati - ha dichiarato stamane il patron dell'Ascoli Massimo Pulcinelli a Picenotime.it -. Ci è successo nella gara di Coppa Italia col Perugia e purtroppo anche oggi, contro il Lecce, non potremo avere spettatori allo stadio. Dispiace perchè noi, come società, avremmo applicato tutti i dispositivi di sicurezza come viene fatto ormai da settimane in tutti gli altri stadi d'Italia, di A e B, in cui entrano 1000 persone sugli spalti".