Serie B 10° turno: Cosenza cala il tris con la Ternana. Vicenza strappa un punto al Monza

di Redazione Picenotime

mercoledì 27 ottobre 2021

Il successo interno del Cosenza contro la Ternana ed il pareggio al "Menti" del Vicenza contro il Monza nelle prime due gare della decima giornata d'andata del campionato di Serie B.



Cosenza-Ternana 3-1

Il Cosenza ritrova la vittoria dopo tre giornate in cui ha totalizzato soltanto un punto. Al “Marulla” cade la Ternana di Cristiano Lucarelli che arrivava invece in grande fiducia per i recenti risultati positivi. Gli umbri tuttavia pagano un avvio choc. La squadra di Zaffaroni nei primi otto minuti batte Iannarilli con un’autorete di Ghiringhelli (servizio in mezzo di Bittante) e Gori (azionato da un colpo di testa di Carraro). I rossoverdi dimezzano lo svantaggio con un tiro da fuori area di Mazzocchi al 23′. Nel secondo tempo colpisce ancora il Cosenza con il neoentrato Millico, servito a centro area da Gori. In pieno recupero, Vigorito ipnotizza due volte Donnarumma (rigore fatto ripetere, troppi giocatori in area).

Vicenza-Monza 1-1

Finisce in parità al "Menti", con Brocchi che raccoglie il quarto punto sulla panchina biancorossa contro la sua ex squadra. Ospiti in vantaggio con Mazzitelli al 34' del primo tempo, pari veneto al 73' con Ierardi.

SERIE B 10° TURNO: COSENZA-TERNANA 3-1, VICENZA-MONZA 1-1, ALESSANDRIA-FROSINONE, ASCOLI-SPAL, BRESCIA-LECCE, PERUGIA-REGGINA, COMO-PORDENONE, CROTONE-BENEVENTO, CREMONESE-PISA, CITTADELLA-PARMA

CLASSIFICA SERIE B

20 PISA

17 BRESCIA

16 CREMONESE

16 BENEVENTO

16 LECCE

16 REGGINA

14 ASCOLI

14 PERUGIA

14 FROSINONE

14 COSENZA

14 MONZA

13 TERNANA

13 MONZA

13 CITTADELLA

10 PARMA

10 COMO

10 SPAL

7 CROTONE

7 ALESSANDRIA

4 VICENZA

2 PORDENONE

PROSSIMO TURNO: BENEVENTO-BRESCIA, MONZA-ALESSANDRIA, LECCE-COSENZA, SPAL-PERUGIA, FROSINONE-CROTONE, REGGINA-CITTADELLA, TERNANA-COMO, PARMA-VICENZA, PORDENONE-CREMONESE, PISA-ASCOLI