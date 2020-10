Coronavirus, stoppato fino al 24 Novembre il cammino del Monticelli nel girone C di Promozione

di Redazione Picenotime

domenica 25 ottobre 2020

La società del Monticelli, impegnata nel girone C di Promozione Marche, si adegua al nuovo Dpcm del Governo , che prevede lo stop fino al 24 Novembre dell’attività per gli sport di contatto e blocca le attività delle squadre dalla prima fino all’attività di base. La società resta a disposizione di tutti i tesserati per informazioni e chiarimenti. Il presidente Francesco Castelli invita tutti a mantenere un più corretto comportamento nel rispetto delle regole per cercare di superare il prima possibile questo momento. Di seguito il comunicato ufficiale della società.