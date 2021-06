Monticelli Calcio, Castelli: ''Il nuovo campo del quartiere deve essere la nostra casa''

di Redazione Picenotime

sabato 26 giugno 2021

Dopo un anno lontano dai campi si inizia a parlare di calcio giocato. In questi giorni stiamo vedendo che gli stadi si stanno iniziando a ripopolare. Un calcio senza pubblico è come una macchina senza benzina, gli manca la spinta per andare avanti. E chi meglio del Monticelli sa cosa vuol dire giocare lontano dalla città e senza tifosi al seguito. Dopo anni di attesa finalmente sono iniziati i lavori per l’adeguamento del campo al Velodromo ed a commentare questa bella notizia è stato il presidente biancazzurro Francesco Castelli.

“Finalmente ci siamo. Questi lavori li abbiamo attesi per anni, ora possiamo vedere la luce in fondo al tunnel. E’ sicuramente un nuovo punto di partenza. Sappiamo tutti quanto sia importante avere un campo all’interno del quartiere dove poter allenarci e giocare. Nei nostri migliori anni abbiamo giocato in “casa” girovagando per le Marche, arrivando addirittura fino a Monte San Giusto o Sant’Egidio. Ora è il momento di tornare alle origini. Di ridare al quartiere la sua squadra, di tornare a costruire qualcosa di bello. Senza questo campo il Monticelli non avrebbe avuto futuro. Credo veramente che il rifacimento del campo possa far tornare l’entusiasmo al quartiere e che tanti bambini e ragazzi di Monticelli possano crescere con noi, per diventare un domani calciatori della prima squadra o per palcoscenici più importanti. Spero che questo intervento possa far avvicinare nuovi imprenditori a noi con la voglia di darci una mano; ora sono solo ma posso assicurare che fino a quando ci sarò io il Monticelli resterà un punto di riferimento per il quartiere. Il progetto è importante. Oltre al campo regolamentare verrà realizzata una tribuna ospiti sul lato strada, verranno sistemanti gli spogliatoi e l’attuale tribuna e verrà istallato un campo da calcetto lato fiume. Si sta cercando di fare il massimo per regalare un bell’impianto a tutto il quartiere. Per noi il loro supporto e sostegno è fondamentale; mi piacerebbe vedere tanta gente sugli spalti ogni volta che giocheremo. Un doveroso ringraziamento va fatto all’amministrazione comunale al sindaco Fioravanti e all’assessore allo sport Stallone, che negli ultimi anni hanno preso per mano questo progetto e lo anno portato fino alla realizzazione”.

Abbandonato il tema stadio il presidente ha fatto il punto della situazione anche sulla prima squadra e sul settore giovanile.

“Per quanto riguarda la squadra stiamo iniziando a prendere i primi contatti. Abbiamo una buona ossatura derivata dal gruppo dell’anno scorso che purtroppo non ha mai potuto disputare una gara ufficiale. Ma i ragazzi li vedo belli concentrati e con la voglia di fare bene. Al timone della squadra resta mister Settembri con il suo vice Scarpantonio. Si è creato un bel rapporto. L’ho visto lavorare e motivare i ragazzi nel modo giusto; piedi per terra, lavorare e sudare per la maglia. Questi i suoi principi nei quali mi rispecchio molto. Come detto stiamo iniziando a sondare qualche pista per implementare la squadra. Puntiamo a ragazzi di categoria con tanta voglia di fare bene. Ora il nostro obiettivo è quello di mantenere la categoria e costruire passo dopo passo un nuovo capitolo del Monticelli. Se parliamo di futuro non possiamo non parlare di settore giovanile. Per noi è stato da sempre un punto fermo. Crediamo che senza ragazzi non possiamo costruire nulla. I fatti ci danno ragione. Per anni abbiamo aggregato alla prima squadra ragazzi del nostro settore giovanile che si sono rivelati fondamentali per costruire qualcosa di buono in categorie superiori. Il nuovo impianto ci aiuterà anche in questo, a far avvicinare sempre più ragazzi del quartiere al nostro settore giovanile per crescere insieme. Credo che questo nuovo progetto sia importante soprattutto in questo momento. Abbiamo bisogno di tornare a incontrarci e vivere bei momenti insieme. Sono convinto che da qui in poi si tornerà a sentir parlare del Monticelli. Forza Monticelli!”.