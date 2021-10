Atletico Ascoli, Giandomenico presenta match con la Jesina: ''Dobbiamo migliorare in trasferta''

di Redazione Picenotime

sabato 23 ottobre 2021

L'allenatore dell'Atletico Ascoli Luigi Giandomenico ha presentato il match con la Jesina in programma domani pomeriggio alle ore 15:30 allo stadio "Carotti" per la settima giornata di Eccellenza Marche. Ad arbitrare la gara sarà Leonardo Salvatori di Macerata coadiuvato dagli assistenti Luca Bianchi e Alberto D'Ovidio, entrambi della sezione di Pesaro.



“Domenica sono stato contentissimo per la prestazione e per come è andata la partita e la settimana di conseguenza è stata positiva perché quando si arriva da una vittoria si lavora molto meglio. In casa con sette punti sui nove a disposizione abbiamo quasi bottino pieno, dobbiamo migliorare in trasferta dove siamo fermi ancora a zero - ha dichiarato Giandomenico -. Con il rientro di Garbujo abbiamo una soluzione in più là davanti, abbiamo però sempre fuori Raffaello un giocatore per noi fondamentale. Qui ad Ascoli mi trovo davvero molto bene. La società è disponibile, solida e mi permette di lavorare tranquillamente”.