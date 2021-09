Graziano Ricami, consegnata maglia Atletico Ascoli al ct della Nazionale Roberto Mancini

di Redazione Picenotime

giovedì 30 settembre 2021

La Graziano Ricami e la famiglia Giordani, proprietari dell'Atletico Ascoli, hanno partecipato Lunedì 27 Settembre, presso la Palazzina Sabatelli di Sant'Ippolito in provincia di Pesaro-Urbino,, alla consegna della Laurea Honoris Causa in Scienza dello Sport al commissario tecnico della Nazionale italiana di calcio Roberto Mancini.

L'azienda Graziano Ricami è stata uno dei main sponsor della serata dedicata al tecnico jesino. Al ct campione d'Europa con la nazionale italiana di calcio è stata donata la maglia numero 10 dell'Atletico Ascoli. La serata è stata organizzata dall'Associazione "I Prodotti Nobili Marchigiani e Italiani" che sin dal 2014 opera con lo scopo di sviluppare e diffondere la Scienza della Nutrizione come nuova frontiera nel campo dell'alimentazione e della prevenzione.