Atletico Ascoli, Giovannini decide il test amichevole a Castel di Lama con il Nereto

di Redazione Picenotime

mercoledì 25 agosto 2021

Altro test amichevole nel pomeriggio odierno per l'Atletico Ascoli in vista dell'inizio del campionato di Eccellenza Marche che vedrà la compagina picena sfidare l'Urbania tra le mura amiche Domenica 12 Settembre. La squadra di mister Giandomenico ha superato 1-0 il Nereto al "Comunale" di Via Tevere di Castel di Lama grazie ad un gol nel finale di primo tempo realizzato da Giovannini.

TABELLINO

ATLETICO ASCOLI-NERETO 1-0

Atletico Ascoli: Albertini (1'st Melillo); Cifani (1'st Mattei), Natalini, Zappasodi (1'st Filipponi), Felicetti (27'st Angelini); Capponi (22'st Panichi), Vechiarello (27'st Mariani Gibellieri), Gabrielli (40'st Giampieri); E. Mariani (19'st Marini), Galli (19'st Traini), Giovannini (35'st Carillo). Allenatore: Giandomenico

Rete: 35'pt Giovannini