Atletico Ascoli, ingaggiato il centrocampista Capponi cresciuto nel vivaio del Picchio

di Redazione Picenotime

giovedì 05 agosto 2021

Continua la campagna acquisti dell'Atletico Ascoli che, in vista del prossimo campionato di Eccellenza Marche, si assicura un giocatore importante per la categoria nonostante la giovane età. Andrea Capponi, centrocampista classe 2000, è originario della provincia di Macerata ma è cresciuto calcisticamente nel settore giovanile dell'Ascoli. Con i baby bianconeri ha giocato dall'Under 15 fino alla Primavera indossando spesso e volentieri anche la fascetta di capitano. Nelle ultime due stagioni ha militato nel Castelfidardo vincendo il campionato di Eccellenza nel 2019-20 e sfiorando i playoff in Serie D lo scorso anno. Corsa, grinta e intensità sono solo alcune delle caratteristiche che Andrea metterà a disposizione della società e di mister Luigi Giandomenico.