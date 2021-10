Atletico Ascoli, Giandomenico alla vigilia della gara con la Sangiustese: ''Dobbiamo cambiare qualcosa''

di Redazione Picenotime

sabato 16 ottobre 2021

Le parole dell'allenatore dell'Atletico Ascoli Luigi Giandomenico alla vigilia del match contro la Sangiustese valevole per la sesta giornata del campionato di Eccellenza Marche: “Arriviamo sicuramente da due partite particolari perché abbiamo disputato due ottime gare ma non abbiamo portato a casa nulla. Sicuramente qualcosa bisogna cambiare e migliorare. Creiamo parecchio ma concretizziamo poco, dobbiamo essere più bravi a chiudere la partita quando ci capita l’occasione. A questo dobbiamo aggiungere più concentrazione e attenzione in fase difensiva. In settimana si è operato Raffaello, l’operazione è andata bene e lo aspettiamo a braccia aperte. Abbiamo recuperato tutti e domenica è tornato in panchina anche Cifani che è a disposizione. A Chiaravalle ho buttato subito dentro Ambanelli che è un ottimo profilo e sono convinto ci darà una mano importante in questa stagione”.