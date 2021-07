Atletico Ascoli, arrivano quattro conferme under per il campionato di Eccellenza 2021/2022

di Redazione Picenotime

sabato 03 luglio 2021

Dopo le conferme di Lion Giovannini, Ilario Gabrielli ed Edoardo Mariani, l'Atletico Ascoli di mister Luigi Giandomenico punta forte sui giovani inserendo nuovamente in prima squadra quattro ragazzi che hanno già avuto modo di mettersi in mostra. Una base importante su cui ripartire per la prossima stagione nel campionato di Eccellenza Marche.



- Matthias Zoldi portiere classe 2002, ha iniziato la scorsa stagione in prestito al Monticelli per poi tornare all'Atletico dopo la ripresa del campionato d'Eccellenza.

- Giacomo Mattei classe 2001, centrocampista che si appresta ad iniziare la terza stagione all'Atletico facendosi trovare sempre pronto quando chiamato in causa.

- Francesco Felicetti difensore classe 2001, uno dei punti di forza della linea difensiva nella passata stagione. Terzino impiegato indistintamente a destra e a sinistra.

- Davide Panichi, centrocampista 2003, ha già avuto modo di esordire la scorsa stagione nel campionato d'Eccellenza.