Atletico Ascoli, confermato in blocco lo staff tecnico che supporterà mister Giandomenico

di Redazione Picenotime

sabato 03 luglio 2021

L'Atletico Ascoli ha annunviato ufficialmente che accompagnerà il nuovo allenatore Luigi Giandomenico per la stagione 2021/2022 nel campionato di Eccellenza Marche.

Confermati il professor Mauro Iachini come preparatore atletico, Maurizio Scaramucci come preparatore dei portieri, il team manager Giacomo Fradeani, il fisioterapista Valerio Vellei e il match analyst Lorenzo Luzi. A questo gruppo collaudato e di qualità di aggiungerà il collaboratore tecnico Ludovico Capriotti che arriva dal settore giovanile. Esperienza e professionalità a disposizione della rosa dell'Atletico Ascoli per la stagione 2021/2022.