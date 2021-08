Atletico Ascoli, altri cinque gol nel test amichevole a Sant'Egidio alla Vibrata

di Redazione Picenotime

sabato 21 agosto 2021

L'Atletico Ascoli ha vinto 5-3 il test amichevole giocato oggi contro la Santegidiese al Comunale di Sant'Egidio alla Vibrata in vista del campionato di Eccellenza Marche. A segno, per i ragazzi di mister Giandomenico, sono andati Vechiarello, Marini, Triani, Carillo e Giovannini (su rigore). Le reti della Santegidiese al 52' da calcio di punizione, al 56' calcio di punizione a due in area e al minuto 86.

TABELLINO

SANTEGIDIESE-ATLETICO ASCOLI 3-5

Atletico Ascoli: Albertini (1'st Melillo); Cifani (22'st Sosi), Natalini (38'st Piccioni), Felicetti (38'st Samblich), Filipponi; Panichi (1'st Capponi), Vechiarello (30'st Cinaglia), Gabrielli (9'st Mariani Gibellieri), Marini (27'st E. Mariani), Traini (24'st Carillo), Giovannini 38'st S. Mariani).

Reti: 20'pt Vechiarello, 42'pt Marini, 4'st Traini, 35'st Carillo, 38'st rig. Giovannini